賴清德：支持台積電到美日歐促進世界繁榮

記者周佑政／台北即時報導
台總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。圖／台總統府提供
台總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。圖／台總統府提供

台總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪時表示，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴清德接受「DealBook Summit」視訊專訪，台灣時間4日凌晨播出。主持人詢問，美國總統川普曾表示，他希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片。「依您的看法，這會讓台灣對美國而言變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？」

賴清德表示，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系。好比說美國擁有研發、設計以及廣大市場，日本擁有原料以及設備，荷蘭擁有先進的半導體製程設備，台灣只不過是擁有邏輯製造，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力。

他指出，換句話說，半導體產業是一整個生態系，必須要全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府是支持台積電或台灣的半導體產業到美國、到日本、到歐洲，或任何公司認為需要去的地方，以促進世界的繁榮跟進步。

賴清德說，因此當川普總統希望台灣的半導體產業或者是相關協力廠商能夠到美國投資時，「基本上我們是贊成的，我們希望台灣能夠幫助美國再工業化」。川普希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，「我們也很樂意協助」。

賴清德說，台灣希望藉由臺美關稅貿易談判，不僅解決美國的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿合作關係，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構當中，讓台灣與美國的關係更加密切。這是有助於整個世界的繁榮發展。

被問及川普提出時程，在未來2至3年內美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片，現實可行嗎？賴清德表示，我們可以理解川普總統的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢。這個速度，就是何時可以達到40%或是50%的目標，除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合。包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應，還有一些投資的優惠措施。如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

主持人詢問，美國最近引起激烈辯論的議題包括像輝達等公司，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國。目前該議題仍未獲確切結果。「想請教總統您的想法？最先進的晶片是否應該被允許出口至中國？」

賴清德說，關於美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論。但是對於這個議題，在2000年左右，台灣曾經發生類似的事情，他可以分享。當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜，不應該過去。事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

至於是否擔心人工智慧熱潮泡沫化？如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響中國國家主席習近平主席對台灣的態度？是否會侵台或採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制台灣？

賴清德說，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

賴清德表示，也就是說，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化。讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

賴清德指出，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。「我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

賴清德 人工智慧 川普

