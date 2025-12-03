我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被AI帶衰 加州男突遭警壓制才知買到贓車

眼睜睜看著妻子被烈焰吞噬 痛哭的老翁成香港災難象徵　

若中侵台 美有多大機會協防？賴清德接受紐時專訪這樣回答

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。圖／台總統府提供
台總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。圖／台總統府提供

台總統賴清德日前以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪，被問及如果中國入侵台灣，美國特別是川普總統，有多大的機會會協防台灣，賴清德並未正面回答僅表示，川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。

賴清德接受「DealBook Summit」視訊專訪，台灣時間4日凌晨播出。主持人詢問，台灣新的國防特別預算400億美元，台灣打算用這個預算來購買更多美國的武器，試圖嚇阻中國入侵台灣。「請問您是否看到一些指標，或是有什麼新的指標，讓認為中國侵略台灣的威脅正在升高？」

賴清德表示，中國對台灣的軍演越來越頻繁，強度也越來越強，甚至已經跨出第一島鏈到第二島鏈，已經影響到印太區域。另外，中國對台灣的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此我們提出國防特別預算。

「我們篤信，和平無價，戰爭沒有贏家，我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能夠獲得。」賴清德說，所以我們一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面，也減少對中國的依賴，強化經濟韌性。2010年台灣對外投資有高達83.8%投資在中國，但在去年只剩下7%左右。另外，我們也跟民主陣營站在一起，發揮肩並肩的力量，發揮嚇阻的效果，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。

被問及中國國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力。「您也提到北京正在加速為可能的入侵行動做準備。您認為北京現在的時間表是什麼？」

賴清德說，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。

賴清德說，他利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

賴清德曾提及認為台美關係堅若磐石。主持人問，「總統對此有多大的信心？如果中國入侵台灣，美國，特別是川普總統有多大的機會會協防台灣？」

賴清德說，台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過「台灣關係法」，也感謝雷根總統提出對台灣的六項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴清德表示，川普總統上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

賴清德 川普 解放軍

上一則

台男喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟瞄準6歲女童扣扳機

下一則

賴清德：支持台積電到美日歐促進世界繁榮

延伸閱讀

川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同

川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同
賴清德Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案

賴清德Ｘ上標籤川普 感謝簽署台灣保證實施法案
紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和
黨產條例排除救國團 藍白聯手逕付二讀 明年1月拚三讀

黨產條例排除救國團 藍白聯手逕付二讀 明年1月拚三讀

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
本週適逢好市多黑色購物週，賣場人潮洶湧。(記者黃筱晴／攝影)

趁黑五亂入 台網黃躲好市多貨架裸露拍照「把自己賣掉」

2025-11-26 18:59

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產