台國安局：中國複合式手段施壓 中日矛盾短期內難以轉圜

記者李人岳／台北即時報導
中日關係緊張情勢升高，台國安局分析，中共運用外交、輿論與經濟等「複合式」有限度手段企圖施壓日本撤回言論，不過雙方陷入「各述立場」僵局，短期內難以轉圜調和，中共可能進一步拉攏日本在野黨並且「以商逼官」。（美聯社）
中日關係緊張情勢升高，台國安局分析，中共運用外交、輿論與經濟等「複合式」有限度手段企圖施壓日本撤回言論，不過雙方陷入「各述立場」僵局，短期內難以轉圜調和，中共可能進一步拉攏日本在野黨並且「以商逼官」。（美聯社）

中日關係緊張情勢升高，台國安局分析，中共運用外交、輿論與經濟等「複合式」有限度手段企圖施壓日本撤回言論，不過雙方陷入「各述立場」僵局，短期內難以轉圜調和，中共可能進一步拉攏日本在野黨並且「以商逼官」，但這樣的舉動，凸顯「台灣有事」並非僅為日中雙邊爭議，實際已牽動國際秩序穩定。

中日關係因高市早苗的「台灣有事」發言而升高緊張，國安局、外交部周一將赴立法院外交國防委員會針對高市「台灣有事說」及「日本安保三文件修正」的情勢影響進行專案報告。

國安局報告指出，中共運用「複合式」有限度手段施壓：外交方面，中共外交部等部門發表恫嚇言論，並取消原訂11月下旬日、韓、中文化部長會議；輿論方面，透過官媒操作「琉球地位未定論」等議題；同時發布赴日旅遊留學警示、暫緩民間藝文交流活動，中止日本水產品進口；灰帶及軍事方面，渲染中共海警船在釣魚台12浬內例行活動，以及在黃海岸際小型火砲射擊，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。

國安局研判，日、中矛盾短期難調和，陷入「各述立場」僵局，對立氛圍明顯，短期不易轉圜。日本雖不願爭端擴大，也不願屈從霸權，可能持續採「堅定立場、尋求溝通」原則應對。中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

同時，高市內閣強化安保能量，一方面可能加強自衛隊與駐日美軍指管作戰整合、擴大在南西諸島周邊軍事存在；另一方面推展區域友盟集體防衛網絡，強化嚇阻能力。

國安局認為，中共展開「複合式」施壓，並形塑日本外交官員在北京「俯首聽訓」形象，已經引發國際關注。中共對外脅迫行徑，凸顯「台灣有事」並非僅為日中雙邊爭議，實際已牽動印太區域安全及國際秩序穩定。國際社會已更加警覺中共擴權威脅，民主友盟亦持續公開宣示「確保台海和平穩定」、「維護自由開放印太」的重要性。

中共 日本 釣魚台

