我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

被控當惡鄰 楊宗緯嘆：不夠有錢遠離得了嗎

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊宗緯遭社區住戶投訴是惡鄰居，疑與保全招標案有關，遭到挾怨報復。(本報資料照片)
楊宗緯遭社區住戶投訴是惡鄰居，疑與保全招標案有關，遭到挾怨報復。(本報資料照片)

歌手楊宗緯今年8月大陸西寧演出墜落舞台重傷，返台休養，期間擔任住處社區主委，卻遭到其他住戶爆料投訴是惡鄰居，並列出種種驚人行徑，疑與保全招標案有關；市議員揭他是「遭到挾怨報復」。而楊宗緯上個月在微博發出紀錄片的截圖，喊話要遠離是非之地，似是針對自身住處的事件抒發心情。

據「鏡週刊」報導，社區住戶投訴楊宗緯一家雖然買下一層兩戶打通，但梯廳間仍受到法律規範，必須保持淨空，可他們家卻將私人雜物堆放在梯廳間，曾貼公告提醒，卻遭置之不理，更指其家人隨地便溺，還將停車場感應器玩壞，造成住戶停車不便。

網友翻出楊宗緯上個月在微博的發文，貼出「完美鄰居：美國社區槍擊悲劇」紀錄片截圖，發文：「遠離是非之地。不過如果不夠有錢，遠離得了嗎？」該部紀錄片案件為2023年發生的社區槍擊案，鄰里之間的衝突演變長達2年多，對比如今他被住戶投訴成為惡鄰居，內心似乎充滿無奈之情。

對於鄰居爆料的種種行為，楊宗緯19日下午在微博發文做出回應。他分享新北市議員蔡淑君的影片，蔡淑君在影片中表示收到住戶的陳情，指媒體報導楊宗緯的內容有誤，起因是上一屆主委與前保全公司，在最新一期招標沒有得標，所以才會對主委楊宗緯挾怨報復。

楊宗緯也寫道「謝謝蔡淑君議員！謝謝住戶們的支持與關心！」並呼籲「此刻我認為最重要的還是，希望大家多關注我前篇發的博，每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子」。

而他上一篇的微博貼文，是轉發央視新聞的貼文，內容是絕不允許日本軍國主義復活，重提日本昔侵華的歷史，因為日前日本首相高市早苗7日一番「台灣有事即日本有事」言論，造成北京當局的反彈延燒。

上一則

7-11無人商店「攝影機140支」奇景曝光 專家揭省錢關鍵

下一則

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

延伸閱讀

中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全

中日關係緊張 日本文科省發通知：須確保在中學生安全
中國遊客東京淺草寺抽籤 往賽錢箱投冥幣

中國遊客東京淺草寺抽籤 往賽錢箱投冥幣
不只要求高市收回相關言論 中國官媒最新表態：道歉辭職

不只要求高市收回相關言論 中國官媒最新表態：道歉辭職
日「踩了老虎尾巴」劉勁松穿五四青年服見日官 傳遞抗爭精神

日「踩了老虎尾巴」劉勁松穿五四青年服見日官 傳遞抗爭精神

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據