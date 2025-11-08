再撇秋祭不紀念吳石 鄭麗文重提「國共不必兵刃相見」

國民黨主席鄭麗文8日下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影

國民黨 主席鄭麗文 今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但傳該活動也會紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文受訪時再次澄清，該活動與吳石完全無關，吳石從事間諜 工作，與政治犯不同。她也強調，國共對很多事情的主張不同，但不代表就要兵刃相見。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。事前，此活動傳要紀念吳石，儘管主辦單位撇清並無吳石，但現場還是可見吳石照片。

鄭麗文說，紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰、政治思想而坐政治黑牢，當時是在戒嚴時期。當然還有很多是完全無辜的冤案、假案、錯案，但吳石是做間諜工作的，所以跟政治思想的政治犯有所不同。至於台北市長蔣萬安說要紀念捍衛中華民國的前輩，鄭麗文表示認同，蔣萬安講的也沒有錯。

有媒體問到現場照片仍有吳石，鄭麗文說，他們政治受難者所辦的秋季活動已超過30年，從未以吳石作為祭悼對象甚至是主角，有被提及人名的事實上，都是大家長期以來都有認識的。

鄭麗文表示，他們邀請她的邀請函、活動資訊等，都沒有提到吳石。事先她有打電話跟他們溝通過，他們也再三的說明，從頭到尾都沒有吳石，也沒有以吳石作為主要對象，所以鄭重澄清，原則上就是跟吳石無關的。

鄭麗文說，一般談到所謂的白色恐怖的政治受難者，是因為自己的政治思想、政治主張，裡面有很多都是台灣人或是當年來的外省學生等。但是。對於身負任務來台進行顛覆或情報工作的，當然是完全不一樣的。

針對國民黨內對今日下午活動有不同的詮釋，如何說明？鄭麗文表示，其實就是讓大家了解事實真相，相信大家都會能夠理解跟支持的，畢竟因為這兩天來自於媒體有很多錯誤的、偏頗的消息。

被問「安息歌」、活動最後要唱「走向復興」，都是紅色歌曲，是否擔心被貼標籤？鄭麗文回答，不會，如同她說，她為主張台獨的言論自由也努力過，她一直都清楚統派的思想跟主張、堅持，這也都是公開的，她也不至於都不知道。

鄭麗文強調，如她所說的「超越統獨」，不管是什麼樣的政治主張，不管認同與否，他們應該在今天台灣民主化的社會裡，不需要再背負或是擔心受怕，會受到政治的打壓和迫害，之所以會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果。

鄭麗文說，國共之間對很多事情的主張都是不一樣的，但這並不代表，因為主張不一樣，就要兵刃相見，只剩自相殘殺，希望透過對話來取代對抗。過去歷史的悲劇在21世紀絕對可以透過和平的方式化解，用和平方式處理兩岸間的矛盾，這也是今天國民黨真正希望致力於推動區域和平、兩岸和解的真正用意。