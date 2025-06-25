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陸推「首來族」免台胞證件費 台灣青年有感：重點是…

記者廖士鋒、陳宥菘／敦煌、杭州即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經大陸財政部商國家發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。記者曾原信／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經大陸財政部商國家發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。記者曾原信／攝影

為吸引台灣人赴陸，大陸國台辦今天宣布，自今年7月1日至2027年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費，等於省下新台幣1500元，有台青直呼「善意有感」，可吸引沒去過大陸的人，但也擔憂有種「免費的最貴」的感覺，認為除了費用，對於很多台灣年輕民眾而言，重點是要突破「心理的那一道關卡」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天宣布，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由大陸出入境管理局組織實施。

台胞證是台灣人來往大陸的必備通行證件，以一般件辦證費用來算，新措施等於可現省新台幣1500元。

對於陸方政策，上海台青高詮直言，「至少這方面善意會比較有感」，像他就立刻發訊到同學群組，直說「你賺到了！」認為這會增加沒到過大陸的台灣人想去大陸的意願。

福建台生陳智怡觀察，在抖音、小紅書等社交平台上相關話題已有大量討論，陸方宣傳力度更勝於去年對台灣「首來族」景區免門票政策。她認為，省下1500元的費用，會讓台灣民眾看到大陸對於交流的友好態度。

廣東台青陳小姐則表示，如果純粹是身邊朋友想來大陸，政策肯定是正向的，會推薦朋友這段時間過來，省一筆錢，但免費辦證也會讓人有種「免費的最貴」的感覺，若是對大陸不感興趣的人，可能會不太敢來，造成反效果。

而人在香港，常往返大陸的林小姐說，費用不是重點，對許多台灣年輕民眾而言，重點是要突破心理的那一道關卡，還有拒用微信就不能預約景點等配套問題。

大陸為吸引台灣「首來族」頻釋優惠，去年9月、10月曾兩度宣布，對首次辦理台胞證的民眾，一年內到特定景區免除門票費用，兩批次合計約2500個景區，包括頤和園、張家界、布達拉宮等知名景點。

不過，陸委會也對此表示，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國家很多，陸方提出免收1500元證件費的吸引力恐怕非常有限。陸委會還說，近年持續發生國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，仍要提醒國人不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前審慎評估相關人身安全風險。

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