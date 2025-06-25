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中國9月紀念抗戰閱兵 馬文君：民進黨把中華民國歷史丟了

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委馬文君。(圖／馬文君提供)
國民黨立委馬文君。(圖／馬文君提供)

為慶祝抗戰勝利80年，中國將於9月3日於天安門閱兵，國民黨立委馬文君批評，國防部長顧立雄既然狠嗆「抗戰是中華民國打贏的」，那為何民進黨政府沒任何作為，不辦活動，反而敲敲用「反侵略、護家園」包裝「大罷免」？民進黨把中華民國歷史丟了，能怪對岸搶去？

中國昨日宣布，將於9月3日上午在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年大會和閱兵式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表談話，系列活動安排將延續到12月。今年閱兵式並將邀請「國民黨抗日老兵」到現場觀禮。

馬文君指出，今年是中華民國抗戰暨二戰勝利80周年，這是中華民國國軍流血犧牲取得的勝利，但中國以「紀念抗戰」為名，大張旗鼓舉行閱兵，邀請國軍抗戰老兵赴陸觀禮。

馬文君認為，顧立雄既然狠嗆「抗戰是中華民國打贏的」，那作為中華民國執政黨的民進黨為何卻沒有任何主動作為，不舉辦正式紀念活動，不還原歷史，反而悄悄用「反侵略、護家園」包裝，來配合「大罷免」？

馬文君表示，一句話「我們打贏的」，那就應該盛大舉辦，若自己不辦，又怎能禁止民心項背？民進黨把中華民國的歷史都丟了，能怪對岸搶了去嗎？國防部應立即規畫相關紀念活動，向抗戰老兵與其遺族致敬，還原中華民國的抗戰及二戰貢獻，並停止利用紀念活動包裝成大罷免的政治鬥爭。

中華民國 民進黨 罷免

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