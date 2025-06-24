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涉偽冒罷綠連署 國民黨新北市黨部書記長共31人遭訴

記者蔣永佑／新北即時報導
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新北地檢署偵辦綠委罷免案偽冒連署，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等共31人。(本報系資料照片)
新北地檢署偵辦綠委罷免案偽冒連署，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容等共31人。(本報系資料照片)

新北地檢署偵辦新北市綠委罷免案涉偽冒連署，經二波約談及搜索國民黨新北市黨部，今依偽造文書及個資法罪嫌，起訴國民黨新北市黨部書記長陳貞容、書記朱蓓儀和林建鎰、新北市青工會總幹事王昱人、及立委蘇巧慧罷免案領銜人兼青工會鶯歌會長譚鎮耀及各區黨部執行長、聯誼會長等共31人。

檢方這次起訴範圍為立委張宏陸、李坤城、蘇巧慧罷免案中涉嫌偽冒連署者，全案經查共偽冒2566份連署，另有僅負責抄寫的19位志工或民眾獲緩起訴、11名領銜人、備補領銜人或志工不起訴；立委吳琪銘罷免案領銜人則另案偵辦中。

起訴指出，涉案人士中，主要手法以身為身為市黨部書記長的李女，找來各區執行長協助抄寫黨員名冊，部分執行長回頭再找地區聯誼會或志工幫忙抄寫、偽冒罷免第一階段的提議人連署。

檢調今年4月15日發動第一波30路大搜索，約談朱女、三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子、國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、三重區黨部志工應大華及多名地方黨工、志工，和綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘罷免案領銜人、備補領銜人等罷團成員。

後來經檢調勾稽、比對涉案人士供詞及數位還原等跡證後，發現疑似在黨員名冊外流及偽冒連署的過程中，身為市黨部一級幹部的陳女具有關鍵角色，又在4月28日執行第二波搜索並約談陳貞容，同時二度約談朱、羅、蔡等人。

罷免 國民黨

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