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沈伯洋：被傅崐萁公開辱罵間諜、人渣 已提告妨害名譽

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。(本報系資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報系資料照片)

民進黨立委沈伯洋今天表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁多次公開造謠，包括誣指他收受美國資金、在美台兩地置產，甚至以間諜、人渣等言詞羞辱，嚴重損害其個人名譽並侵害公眾利益，已正式向法院提起民事求償，要求傅崐萁對所有造謠、抹黑與誹謗行為負起法律責任，並公開刊登判決結果。

沈伯洋表示，傅崐萁針對他進行多項無端指控，不僅在議場外稱他收受高達4800億元外國資金、意圖顛覆國土，還公開誣指他是美國間諜，更在花蓮地方演講時，聲稱他在美國和台灣都擁有房產。後續法律訴訟，如獲賠償，將全數捐作花蓮公益用途。

沈伯洋指出，傅崐萁在國會毀憲亂政、親中賣台行徑，正是罷免運動興起的根本原因，也是花蓮人民站出來要求傅崐萁下台的最大動力，傅崐萁應對這些造謠、抹黑與誹謗行為負起法律責任，並於媒體公開道歉與刊登判決結果。

沈伯洋委任律師黃帝穎表示，傅崐萁本身就有多項犯罪前科，包括2次經濟犯罪和偽造文書，皆已判刑定讞、入監服刑。放眼各個民主國家，有犯罪前科者根本無法當選國會議員，但傅崐萁3度有案在身，卻仍能當選立委，甚至出任國民黨團總召，這是台灣民主史上的莫大恥辱。

傅崐萁 間諜 國民黨

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