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黃暐瀚挺「台灣是國家」蕭旭岑：我們國家叫中華民國

記者鄭媁／台北即時報導
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馬英九基金會執行長蕭旭岑。(記者陳正興／攝影)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(記者陳正興／攝影)

台總統賴清德啟動「團結國家十講」，第一講提到「台灣當然是一個國家」。媒體人黃暐瀚貼出前總統馬英九昔日也稱台灣是國家的發言，表示「現在換人講，一樣覺得很好」。馬英九基金會執行長蕭旭岑則留言回覆，這是口語上的截取，並無法代表馬英九對國家定位的立場，「台灣當然不是我們的國家，我們的國家叫中華民國」。

賴清德談話重點包括，台灣滿足「土地、人民、政府、主權」國家四要素，當然是一個國家；中華人民共和國從未統治過台灣一天；中華民國、台灣、中華民國台灣，都是我們國家的名字。

黃暐瀚貼出馬英九過去曾表示，台灣在中華民國民政府的治理下是一個主權獨立的國家，2009年見喜萊莉‧柯林頓時自稱是台灣的總統；2011年總統大選時也稱台灣是我們的國家。黃暐瀚說，當初聽到這三句話的時候，他覺得很好，也支持。現在換人講，一樣覺得很好。是誰變了？為什麼變？他很清楚，他沒變。

蕭旭岑留言回覆，馬英九過去提及「台灣也是國家」、「我是台灣的總統」，這是屬於口語上的截取，或者是使用英文的一種便稱（我是來自台灣的總統），並無法代表馬英九對國家定位的立場。一個政治人物的論述，還是必須要看其長年的表述與堅持。

蕭旭岑指出，馬英九向來主張「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，事實上，依據中華民國憲法，台灣並非國名，只有中華民國才是國名，除非修憲，否則任何表示「台灣是我們的國家」的說法，不管是出自賴清德或任何人，都是違憲而且錯誤的。

蕭旭岑還說，台灣當然不是我們的國家，我們的國家叫中華民國。這是邏輯上很清楚的分野，否則他出生在南投，是否也可稱他的國家叫南投？出生在金門、澎湖的鄉親，是否也可稱呼自己的國家叫金門、澎湖？

蕭旭岑表示，馬英九任內與卸任後，曾多次慎重表示，中華民國憲法就是「一中」憲法，這裡的「一中」就是中華民國，包括台灣地區與大陸地區，兩岸同屬一個中國，各自表述不同。台方表述「一個中國」就是中華民國，不會表述到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。這樣的定位非常明確，也符合台灣最多數人利益。

蕭旭岑表示，大家都深愛台灣，但台灣是家園，要將台灣變成國家的名稱，如果沒有修憲，只是徒增社會紛擾與不利國人團結。這也是賴清德必須要非常慎重的，畢竟他不只是民進黨主席，還是依據中華民國憲法就職的中華民國總統，除了遵守憲法，他不該，也不能有其他的表述方式。

中華民國 馬英九 賴清德

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