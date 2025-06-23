失智症新藥問世 台婦花150萬第1例施打：延緩退化值得

新北83歲國畫老師麥張愛華是早期失智症個案，家人不惜花費150萬藥費，今天由女兒麥令琴陪同，在亞東醫院施打新藥「欣智樂」，是國內使用該款藥物的第一例。記者王慧瑛／攝影

新北83歲國畫老師麥張愛華是早期失智症 個案，家人不惜花費150萬（新台幣，約合5萬美元）藥費，今天在亞東醫院施打新藥「欣智樂」，是台灣使用該款藥物第一例。亞東醫院失智中心主任甄瑞興說，失智從症狀治療走向病程治療，新藥無法逆轉記憶，而是延緩退化，亞東尚有7名失智症患者正與醫師討論是否啟動療程。

台灣失智人口突破35萬人，其中7成為阿茲海默症 患者，如何延緩退化、維持生活品質是重要課題。衛福部核准2款針對早期阿茲海默症的創新針劑「樂意保（Leqembi）」與「欣智樂（Kisunla）」，開啟台灣阿茲海默症治療新頁。

亞東醫院院長邱冠明說，亞東成為使用失智症新藥第一例，象徵台灣在失智症精準醫療領域跨出關鍵一步，照顧失智症需要靠團隊合作，結合影像診斷、基因檢測與跨專業整合照護，提供病人更早期、更有尊嚴的治療選擇。

甄瑞興說，麥張愛華雖然年事已高，但日常生活自理沒問題，能獨自搭大眾運輸、處理家務，也與外籍看護一同照顧患有失智症的另一半。麥張愛華3年前開始出現健忘、重複提問等異狀，加上家人也患失智，在女兒麥令琴鼓勵下，主動就醫檢查。

經初步評估，患者認知功能障礙檢查（CASI）為92分（滿分100分）、簡易心智量表（MMSE）為29分（滿分30分），顯示為輕度認知障礙。後續經核磁共振、正子斷層掃描（PET）與基因篩檢，確認其腦中有類澱粉蛋白沉積，且符合新藥的適應症條件。甄瑞興評估，這正是藥物介入黃金時機，可望延緩退化，延長患者維持日常生活能力時間。

麥令琴今天陪母親到亞東醫院接受新療程，母女不時對望相互打氣，有女兒、醫師在旁，麥張愛華神色輕鬆，全程保持笑容。麥令琴說，雖然新療法費用不低仍決定嘗試，新藥不是神藥，只要能讓母親維持現在狀態久一點，對全家來說就是值得的事。

甄瑞興說明，樂意保（Leqembi）每2周施打一針，1年半後可延長為每月施打一次。類澱粉累積較低的早期患者可減緩至51%。約延緩3年進入中重度的時間。欣智樂（Kisunla）每月施打一針，研究指出約66%患者在1年後可完全清除類澱粉蛋白。部分患者在清除後可暫停施打，但仍需定期追蹤，有助降低50%進展到中度失智風險，或延緩病程4至5年。甄提醒，臨床數據顯示，少數使用失智症新藥可能出現腦水腫或點狀出血，須搭配影像監測，確保療程安全。

新藥並非人人適用，新藥需經完整醫療評估才能施打。甄瑞興說，患者如1年內曾有中風 或癲癇發作病史，或正服用抗凝血劑者皆屬高風險族群，推估台灣約有13萬名患者符合「早期阿茲海默症＋類澱粉蛋白陽性」用藥條件，治療費用約150萬元，實際可施打人數仍受限。

「新藥不是萬靈丹，卻是醫療進展關鍵一步！」甄瑞興說，台灣失智症治療迎向新里程碑，亞東醫院有10多名早期失智患者完成完整篩檢，其中6、7人符合條件，正與醫師討論是否啟動療程，有效治療是一段路，需搭配生活照護、心理支持與長期追蹤，才能真正發揮效益。