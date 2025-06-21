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恆春漁民捕獲3尾怪魚 學者鑑定為稀有「台灣絨毛鯊」

記者潘奕言／屏東即時報導
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恆春後壁湖漁民近日捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶鑑定為稀有物種「台灣絨毛鯊」。(圖／漁民提供)
恆春後壁湖漁民近日捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶鑑定為稀有物種「台灣絨毛鯊」。(圖／漁民提供)

恆春後壁湖漁民近日在台灣西部海上作業時，捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶鑑定後，初步判定是消失多年的稀有物種「台灣絨毛鯊」，恆春業者黃健軒也協助將樣本捐贈予學術研究，希望解開台灣絨毛鯊身分之謎。

恆春阿興生魚片老闆黃健軒說，漁民捕獲這3尾鯊魚時，看到其獨特外型，身上布滿白色斑點，與一般魚類截然不同，立即透過管道聯繫到何宣慶。何宣慶也透過初步確認可能是罕見的「台灣絨毛鯊」，立即南下趕到恆春。

何宣慶表示，1962年時任水產試驗所長的鄧火土發表了台灣絨毛鯊，當年僅有一尾採自東港的標本，全長65.5公分，但因時代變遷，這尾標本已下落不明，導致至今台灣絨毛鯊身世成謎。

他說，台灣絨毛鯊學名歸屬爭議多年，早年曾被誤歸為紐西蘭的陰影絨毛鯊，或日本的絨毛鯊同種異名。2013年他與日本學者合作，根據僅存的圖像與資料，推論台灣絨毛鯊因其獨特的白色斑點，應為獨立有效種。

然而其與越南的條紋絨毛鯊外型極為相近，難以區分；近年菲律賓也採集到疑似台灣絨毛鯊的個體，DNA鑑定顯示與條紋絨毛鯊接近，學界因此懷疑台灣絨毛鯊可能是條紋絨毛鯊的同物異名。

他說，過去數十年，台灣未再發現確切的台灣絨毛鯊樣本，雖曾在網路照片中見到類似個體，卻無從追蹤。這次恆春捕獲的三尾成熟個體保存完整，將可與當年標本資料比對，並分析基因，釐清其真實身分。

恆春後壁湖漁民近日捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶（...
恆春後壁湖漁民近日捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶（左）鑑定為稀有物種「台灣絨毛鯊」。圖／何宣慶提供
恆春後壁湖漁民近日捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶鑑...
恆春後壁湖漁民近日捕獲3尾外型奇特的鯊魚，經高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶鑑定為稀有物種「台灣絨毛鯊」。圖／何宣慶提供

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