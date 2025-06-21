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陳佩琪成立司法人權促進會 民眾黨：今柯文哲 明任何人

記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天晚上前往台北看守所前靜坐，不少民眾黨與柯文哲支持者前往聲援。(本報系資料照)
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天晚上前往台北看守所前靜坐，不少民眾黨與柯文哲支持者前往聲援。(本報系資料照)

台灣民眾黨前主席柯文哲至今收押北所，柯妻陳佩琪與民眾黨主席黃國昌昨與500名小草赴北所對面靜坐，陳佩琪表示要成立司法人權促進會，為民眾發聲。民眾黨表示，不只是為了柯文哲一個人，更是為受到司法不公不義者發聲的平台，今日柯文哲明日任何人，不是一句危言聳聽的口號。

民眾黨表示，9個月了台灣的司法依然烏雲壟罩、沒有一絲陽光，每一個民主法治國家都必須具備的基石，但在台灣，卻持續被民進黨操弄破壞，宛如黑洞沒有下限。陳佩琪醫師即使早已身心俱疲，依然挺身而出，眾多不離不棄的支持者、民眾黨公職及「館長」陳之漢等人陪伴中，在台北看守所外的街頭，持續發出怒吼。

民眾黨表示，陳佩琪說希望能夠以自己的力量，能對將來台灣的司法有貢獻，因此決定發起成立司法人權促進會，將悲憤的眼淚化為澆灌台灣司法改革的雨水，讓更多同樣受到司法不公不正對待的朋友，有一個堅強依靠。

民眾黨指出，在柯文哲案件中，已經見證無數程序不正義、檢察官不正、不當、恐嚇、利誘的訊問過程，這些破壞台灣民主法治精神、威脅司法獨立的毒瘤，人民有權檢驗，「今日柯文哲明日任何人，不是一句危言聳聽的口號、而是未來我們堅定努的打拚目標。」

民眾黨表示，黨主席黃國昌非常感慨，其實台灣早就有許多長期投身司法改革的人士，在各個角落努力，只是可惜的是，那些法界前輩們在搖身一變，當上民進黨執政後的大官，卻全然換了一副面孔。不僅理想不見了，也沒有勇氣提出對民進黨違法濫權的正義之聲。因此無論是 法庭直播 、司法改革議題，民眾黨絕對全力推動，從民進黨手中拿回該屬於人民的正義，是台灣民眾黨對全民不變的承諾。

民眾黨說，「司法人權促進會」的成立，不只是為了柯文哲一個人，更是一個為所有受到司法不公不義者發聲的平台，這份勇氣源自於一位妻子的愛，更承載所有台灣公民的期望，從一個人的守候，到一群人的堅持，民眾黨承諾與人民永遠站在一起。

民眾黨 柯文哲 民進黨

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