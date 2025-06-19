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蕭美琴籲陸：與台民選領袖對話

記者周佑政／即時報導
副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪時表示，呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。（圖／總統府提供）
副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪時表示，呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。（圖／總統府提供）

賴政府上台後兩岸關係不睦，副總統蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪時表示，呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。不幸的是，他們不與民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，這進一步製造了台灣社會的分裂。

被問及中國進行實彈軍演，出動大量戰機及軍艦，模擬對台封鎖或入侵。蕭美琴說，這是一個複雜的世界。她認為俄羅斯入侵烏克蘭為台灣人民帶來警惕，「提醒我們不能自滿，不能將和平視為理所當然」。必須更努力維護和平與穩定，這對台灣人民、對此地區以及對全世界都至關重要。

蕭美琴說，遺憾的是，中國採取挑釁的作法，不斷擴張軍事布局，破壞大家對區域和平穩定的期望，拒絕與台灣的民選政府對話。「我們非常擔心其日益增強的軍事行動和混合式脅迫」，這不僅包括軍事層面，還涵蓋散佈假訊息、心理戰、政治戰及經濟脅迫，這些令人警覺的趨勢再次提醒我們必須更努力強化國防。

蕭美琴說，「我們的最終目標是防止衝突及緩和局勢，但我們也瞭解必須透過建立自身實力來維護和平，同時也應保持對話管道暢通，以維持對全世界都具有意義的穩定和現狀。」

挪威國家廣播公司記者詢問，民進黨長期致力追求台灣獨立，「您從未將此主張帶入政府政策」。但這是否會被北京視為挑釁？政府是否有更多緩和緊張情勢的作為？

蕭美琴說，台灣人民應享有自由和民主，並且有權利決定自己的未來。關於台灣的未來走向，民主社會終究擁有充分權利，透過一次次的民主選舉來決定。「我們的立場是，台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主的方式得到台灣人民的同意」。

蕭美琴表示，「我們的立場始終支持維持現狀」，如果區域內有任何一方試圖挑釁、破壞現狀，那就是中國共產黨，「我們必須努力對抗這些擾亂現狀，以及侵犯台灣人民以和平方式決定自己未來的民主權利之行為」。

至於打算如何在政治上與北京接觸？蕭美琴表示，中國北京用各種標籤來攻擊台灣的民選政府，無任何實質助益。「我們的憲政職責是由台灣人民所賦予，就是要捍衛台灣的憲法《中華民國憲法》、政府體制，以及台灣人民的民主生活方式，這是我們的根本責任」。

「我們也呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。」蕭美琴說，不幸的是，他們不與民選領袖直接對話交流，而是選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，這進一步製造了台灣社會的分裂。這種作法具破壞性且毫無成效。

蕭美琴表示，只要對話是建立在互相尊重及平等的基礎上，台灣政府始終願意展開對話。我相信這是非常合理的立場，也應獲得國際社會的支持。至於未來幾年有可能與北京展開對話？蕭美琴說，「最終的決定權在北京那邊」。

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