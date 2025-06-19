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AIT在臉書發避難包文 他指出「有趣」的一點

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美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）11日在臉書發文，呼籲準備好避難包。圖為花蓮縣府發放一戶一避難包。(中央社)
美國在台協會高雄分處（AIT Kaohsiung）11日在臉書發文，呼籲準備好避難包。圖為花蓮縣府發放一戶一避難包。(中央社)

美國在台協會（AIT）高雄分處日前一篇「避難包文」引發關注，是否代表對區域情勢的最新評估？美國國務院18日指稱，台灣位於天災多發地區，美國支持台灣推動全社會防衛韌性。AIT前處長酈英傑也說，這只是重申對海外美國公民的建議。

高雄分處11日在臉書貼出避難包開箱文，其中包括飲用水、食物、醫療用品、保暖衣物及手機充電器等必備品，「平時多一分準備，危急時刻多一分安心」。

對此，一位國務院發言人向中央社說，無論是鼓勵個人為地震或颱風做好防災準備，美國都支持台灣推動全社會韌性的努力。

該文引發討論並累積近600則留言，AIT前副處長王曉岷（Robert Wang）不願多加揣測發文目的，只說「有趣的是，這項訊息竟只在高雄發布」。

酈英傑則未將避難包文解讀為非常重大的事件。他在回覆中央社提問的電郵中寫道，這只是重申長期對海外美國公民的建議，也就是隨時做好準備，以因應需迅速撤離的緊急情況，例如重大自然災害、政治動盪或其他嚴重的安全問題。

對美國政府的社群媒體指導原則，酈英傑聲稱，AIT這類海外機構在發布訊息時有一定的自由度，只要內容與現行的美國政府政策指引一致即可。新政策聲明通常由國務院發布，並需經國務院內部及其他機構的大量審批程序。

AIT 美國公民

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