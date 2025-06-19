馬英九讚習近平讓中國脫貧「古今中外罕見」台陸委會回應

台灣前總統馬英九（左）17日上午到福建寧德市壽寧縣的下黨鄉參訪。（圖／取自《今日海峽》臉書）

台灣前總統馬英九 近日赴福建下黨鄉參訪，稱中共 中央總書記習近平 讓近億中國人民脫貧「是古今中外罕見的成就」，對此台陸委會今回應，中共2020年提出的標準只是一個「最低最低的底線」；台陸委會副主委梁文傑也回應中國日前提出推動福建台企上市一事，能看到很多投資到目前為止沒有一個有盈利。

馬英九17日到福建寧德市壽寧縣的下黨鄉參訪，下黨鄉是中國展現習近平推動「脫貧攻堅」成果的重要樣板之一，馬英九表示，習近平讓近億中國人民脫貧「是古今中外罕見的成就」。

梁文傑對此表示，脫貧是習近平上台非常自豪的成就，不過按照中共2020年提出的標準，是要讓一億人年均收入超過人民幣4000元，也就是月收入人民幣300多（約41.75美元），「以這樣的收入來講，其實不管在什麼地方，都不能夠說已經脫貧，只是一個最低最低的底線。」

他提到，中國的發展其實是非常不平均，在上海吃一頓飯可以花到人民幣兩、三萬到十萬，但是在中國許多地方，則如前中國國務院總理李克強所說的「6億人月均收入僅1000元」，所以中國的脫貧還必須要很努力。

此外，關於中國人民銀行（中國人行）、中國外匯局12日聯合印發「關於金融支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，當中提出要推動更多符合條件的在福建優質台資企業在中國上市。

梁文傑回應稱，在福建、特別是漳州，有很多台灣比較大型的石化項目，但能看到這些投資到目前為止沒有一個有盈利。以台聚在古雷特區為例，台聚在古雷特區投資近500億，但2024年認列虧損人民幣20萬，然後連續6季虧損，「台聚為了古雷特區跟中石化合作的案子，應該是已經叫苦連天。」

他表示，以石化業或能源來講，現在中國產能全開，對於台灣相關企業來講，不要說上市，光是投資就要很謹慎，在那邊投資以為會賺錢，現在中國產能開出來，開的這個價格低非常多，這個真的要注意。