我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以防長談醫院遇襲：伊朗領袖哈米尼「不能繼續存在」

共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸

勒索軟體Nova攻擊台灣逢甲大學 校方回應了

記者余采瀅／台中即時報導
勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。比較特別的是，Nova此次在暗網上罕見標註，攻打逢甲大學的是「Chinese APT｜Nova Affiliates」，恐是具有國家級背景的駭客組織，引起資安圈關注。(圖／讀者提供)
勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。比較特別的是，Nova此次在暗網上罕見標註，攻打逢甲大學的是「Chinese APT｜Nova Affiliates」，恐是具有國家級背景的駭客組織，引起資安圈關注。(圖／讀者提供)

勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。特別的是，Nova此次在暗網上罕見標註，攻打逢甲大學的是「Chinese APT｜Nova Affiliates」，恐是具有國家級背景的駭客組織。逢甲大學表示，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散。

Nova今年5月已被用來攻擊國內知名連鎖餐飲業者鬍鬚張，6月則轉向攻擊教育以及公共服務，在教育領域，Nova被用來攻擊南韓鮮文大學以及台灣逢甲大學，而在公共服務領域，則有波蘭企業varico遭入侵。

在最近被Nova駭進的企業、學校之中，只有逢甲大學的資料欄位中，被特地標註「Chinese APT｜Nova Affiliates」。資安專家坦言，這很少見。

逢甲大學表示，6月17日即接獲外部情資，得知校方被勒索病毒Nova集團鎖定，隨即進行應變處理、展開調查並協請外部資源進行事件調查，經過將近24小時調查，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散，但仍有諸多細節尚待釐清。

校方表示，惟經確認，目前媒體所稱員工數據、學生付款紀錄等資料並非屬實。為避免影響調查作業進行，望各界莫多加揣測。

南韓 駭客

上一則

國安簡報破局 賴清德稱政黨不能零和 朱立倫倡對話平台

下一則

台灣前總統陳水扁腸胃共9顆瘜肉 檢驗結果出爐

延伸閱讀

無須大學文憑 美國這些技術工年薪有6位數

無須大學文憑 美國這些技術工年薪有6位數
新州337生同獲高中及副學士學位 創新高

新州337生同獲高中及副學士學位 創新高
中國大學畢業生平均月薪6199元 薪情最好的是這個職業

中國大學畢業生平均月薪6199元 薪情最好的是這個職業
中國大學畢業生薪資水準落差大 平均月薪人民幣6199元

中國大學畢業生薪資水準落差大 平均月薪人民幣6199元

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
新北市王姓男子假扮「關主」、「主辦單位」雙重身分騙女網友挑戰30天性交60次，成功可獲600萬元獎金，新北地院依詐欺得利罪判刑1年10月。示意圖／Ingimage

騙女網友挑戰30天性交60次可獲高額獎金 男遭判1年10月

2025-06-14 12:25

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮
領社安金常常犯錯 退休人士需注意8大陷阱

領社安金常常犯錯 退休人士需注意8大陷阱