我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

口角紛爭路人遭殃？曼哈頓地鐵尖峰時刻爆砍人 2傷

一洲焦點／川普是否介入以伊、大法官幼年變性宣判

瑞銀：台灣百萬富豪比港多 是新加坡兩倍

編譯林奇賢／綜合外電
根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣每名成人的平均財富五年來增加35%，成長速度居全球前段班。路透
根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣每名成人的平均財富五年來增加35%，成長速度居全球前段班。路透

根據瑞銀18日發布的「2025年全球財富報告」，台灣的成人平均財富在過去五年來增加35%，成長速度為全球前段班。但這份報告也指出，台灣人的平均財富高於中位數。

這份報告指出，在2020年至2025年初期間，台灣每名成人的平均財富（以本幣計算）增加35%，成長速度輸給南韓（44%）和挪威（41%），是全球第三快，中國（27%）則排在第六。

台灣每名成人的財富平均為312,075美元，排在全球第15名；可是用中位數來看，台灣每名成人的財富中位數為114,871美元，和新加坡、南韓一樣，都是平均財富成長速度快於中位數。而平均數字時常被相對少的超級有錢人所扭曲，中位數通常更能一窺中產階級財富的真實樣貌。

如今台灣「百萬美元」富豪將近76萬人，全球第15多，不僅高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡的兩倍。排在第一的是美國，有2,300多萬人，美國去年財富快速增長，超過37.9萬人躋身新的百萬富豪，平均每天增加1,000多人。中國則以630多萬人名列第二。

這份報告說，在樂觀的金融市場推動下，全球私人淨資產增長4.6%，美洲成長11%以上。2024年，美國百萬富豪在全球的占比將近40%。瑞銀預期，未來五年，成人的人均財富將進一步增長，以美國為首，其次是大中華區。

新加坡 南韓 香港

上一則

美國弱化、G7分歧 學者：台灣應憑科技實力爭取參與

下一則

台心臟名醫林芳郁失智5年 整形名醫妻林靜芸寫「情」書

延伸閱讀

稱美國經濟持穩 聯準會仍維持利率不降息

稱美國經濟持穩 聯準會仍維持利率不降息
美國初領失業金人數難降 新屋開工墜五年新低

美國初領失業金人數難降 新屋開工墜五年新低
防堵中國轉口貿易 分析師估美國將維持對亞洲課高關稅

防堵中國轉口貿易 分析師估美國將維持對亞洲課高關稅
對手若開戰 美陸戰隊：恐攻擊美國本土基地

對手若開戰 美陸戰隊：恐攻擊美國本土基地

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

2025-06-15 09:17
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

2025-06-16 10:38
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想
花椰菜這樣洗輕鬆又乾淨 意想不到的新調味快試試

花椰菜這樣洗輕鬆又乾淨 意想不到的新調味快試試
2025上半年熱播劇最好看前十 「臨江仙」亞軍、第一名真精彩不意外

2025上半年熱播劇最好看前十 「臨江仙」亞軍、第一名真精彩不意外