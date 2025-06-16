國民黨台北市黨部3重要幹部涉偽造罷免連署 遭求處重刑

檢方統計，吳沛憶罷免案部分計2537份，偽造比率達 96.2％。圖／台北地檢署提供

台北地檢署偵辦罷免 立委吳思瑤、吳沛憶涉偽造案今偵結，認定國民黨 台北市黨部主委黃呂錦茹涉主導罷免案，得知領銜人設籍未滿4個月，拍板定案換領銜人，書記長初文卿、總幹事姚富文等人涉動員員志工抄黨員名冊等，3人否認犯行遭依偽造文書、個資法求處重刑。

呂錦茹今年初在國民黨倡議「以罷制罷」策略發起罷免民進黨 立委，邀集賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安組成「蟾蜍剋星，剷除雙吳」團隊，並冠以「罷吳四騎士」名號宣傳北市黨部罷免雙吳活動。

起訴指出，黃呂錦茹聽聞北市議員鍾小平有意在同年月遞交吳沛憶罷免申請案，為能順利進行主導的罷免案，避免他人搶快申請，指示「憶事吳成」罷免吳沛憶第一階段領銜人劉思吟，及「地動刪瑤」罷免吳思瑤第一階段領銜人賴苡任，在2月5日、6日連兩天提出罷雙吳申請案。

劉思吟2月5日送件後，中選會告知備補張姓領銜人設籍未滿4個月，不符合選罷法規定將遭退件，賴苡任也發現他設籍未滿4個月，事態嚴重當日到台北市黨部找黃呂錦茹，及負責整理、造冊提議人名冊的姚、初商討對策。

檢方認定，黃呂錦茹為避免遭人搶快，在晚間會議拍板決定於2月6、7日立即重提罷雙吳申請案，更換罷免案領銜人，黃呂錦茹向劉思吟、林叡、賴苡任及滿志剛等人「承諾」提議人名冊由台北市黨部「負責」因而達成抄寫偽造提議人名冊供新領銜人送件共識，並指示滿志剛找有意願的領銜人人選，姚、初則在當晚9時許在北市黨部辦公室第四區黨部執行長陳奎勳，由陳轉知台北市黨部中山區婦工會會長葉麗琴「動員志工」隔日在黨部「抄寫」。

檢方查出，2月6日9時許志工們到2、3樓抄寫罷免吳沛憶提議人名冊，賴苡任涉指導在場不詳志工抄寫名冊，劉思吟、林叡協助姚、初按里分類造冊、裝箱，黃呂錦茹全程在場監督。

檢方統計，偽造名冊5211份，吳沛憶罷免案部分計2537份，偽造比率達96.2％，其中絕大部分是國民黨中正、萬華區黨員名單，吳思瑤罷免案部分計2674份，偽造比率 94.18％，其中1千多份是國民黨北投、士林區黨員名單 。

檢方認定，黃呂錦茹2月6日上午會面李孝亮，李同意擔任領銜人，當日下午拿取偽造名冊至中選會申請罷免吳沛憶。黃呂錦茹2月7日到張克晉家中拜訪，張同意擔任領銜人，且透過曾繁川取得張的身分證件，當晚賴苡任取走偽造的吳思瑤名冊，8日上午至中選為遞送罷免吳思瑤申請案。劉思吟也領回她在2月5日遞交的罷免吳沛憶案全部資料。