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廈航董座要他多幹幾年 馬英九：憲法規定只能連任一次

特派記者廖士鋒／廈門即時報導
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前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（右）16日上午在大陸國台辦副主任潘賢掌（左）陪同下參觀廈門航空。（記者廖士鋒／攝影）

第四度訪問大陸的前總統馬英九，在參加完海峽論壇大會後，於16日上午參訪廈門航空，談及兩岸直航當年的盛況，廈門航空董事長打趣表示馬英九應多幹幾年，馬英九則回應說，《憲法》規定，連選得連任一次。

陪同馬英九參訪廈門航空的為大陸國台辦副主任潘賢掌；廈門航空董事長、黨委書記趙東等人。

馬英九用閩南語向接待小姐說，現在台灣有一句話，即「媽祖大陸來，台獨祂不愛」，隨後馬英九基金會執行長蕭旭岑用國語重述「媽祖是大陸來的，祂不喜歡台獨」，趙東則接著說「媽祖要大愛」。

導覽期間提及兩岸直航人次，展版上有2005年到2024年兩岸航班執飛情況曲線圖，其中馬政府時期兩岸直航人數位於高峰，全年達1,000多萬人次、近年則跌至低谷，只剩500多萬人次。馬英九對當年的盛況表示「小弟也有貢獻」，引來趙東回應，「您要在位多幹幾年啊」，馬說「我也想多幹幾年，但我們《憲法》規定，連選得連任一次」。趙東又說，「沒辦法，您當年應該改了就好」，而馬疑似旋即轉頭向趙東否認這項提議。

而廈門航空也以相當驚人的速度，將馬英九14日中午搭乘該公司航班的照片製作成展版，放在展廳「打造台胞台企登陸第一家園」的單元，這展版與時任中共政協主席汪洋、大陸國台辦主任宋濤的相關視察照片並列。

廈門航空有限公司成立於1984年7月，號稱是大陸首家按現代企業制度運營的航空公司。而不到一年前，也就是廈門航空成立40周年之際，中共總書記習近平給廈航全體員工回信，習近平說自己在廈門工作時，曾參與廈航的初創，40年來一直關注著公司的成長。「如今看到白手起家的廈航實現了跨越式發展，我很欣慰」。習近平表示希望你們弘揚優良傳統，堅持改革創新，增強核心競爭力，築牢安全底線，在服務經濟社會發展、促進兩岸交流合作上積極發揮作用。

在此前馬英九於15日下午參訪廈門鼓浪嶼，不過隨團媒體並未接獲大陸官方安排前去採訪，僅有少部分媒體披露，香港商報指出，馬英九在鼓浪嶼唱了《月亮代表我的心》、《橄欖樹》、《龍的傳人》三首台灣歌曲。

馬英九一行預計16日下午乘車轉往福建省南部寧德地區，進行後續參訪。

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