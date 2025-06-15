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館長返台宣布下階段計畫 要讓「大罷免大失敗」

記者黃仲明／桃園機場即時報導
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館長今晚返台。記者黃仲明/攝影
館長今晚返台。記者黃仲明/攝影

台灣網紅「館長」陳之漢今天結束6天5夜訪中行程，搭乘華航班機從上海返台。他返台時在機場表示，最近不會再去中國，接下來最重要的工作就是讓大罷免大失敗，台灣是台灣人的，不是民進黨的。

他返台前接受聯合報專訪，認為此行以「和平大使」身分訪中「非常成功」，強調仇恨來自於不了解，見面三分情，「人民如果越來越好，永遠打不起來」。他也回應「捧中貶台」的批評，強調自己是台灣人，從未批評台灣，並指「今天台灣不是不好，是民進黨不好。」

館長表示，中國進步得很快，這6天在中國但到當地的消費水準、人民的生活，還有可見世界各大品牌、車輛、道路、基礎建設、進步等等，超乎他的想像，過往認為中國「水深火熱」，甚至對中國種種的負面認知一掃而空，「完全就是民進黨的謊言。」

館長說，「今天台灣不是不好，是民進黨不好。（民進黨）執政9年的時間，這10年中國大陸進步了多少，我們又進步了多少？」他也提到可以感受到大陸當局的認真，各項東西都要做，「可是民進黨就是玩選舉，玩的是奪權、內耗。」

面對民進黨政府將此行與中國官方合作掛鉤，館長強調此行沒有拿半毛錢，都花自己的錢，並反擊民進黨「他們不知道要講什麼的時候就講這個。」

民進黨 罷免 華航

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