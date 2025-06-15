2027攻台論又起？美國前太平洋總司令：假議題

美國前太平洋總司令、海軍退役上將布萊爾。(記者程嘉文／攝影)

「中共 可能於2027攻台」的說法，前幾年漸趨沉寂，今年起又在部分美國軍方高層的發言中被提出。對此，上周到台灣參加台北政經學院基金會「2025台海防衛兵推」的美國前太平洋總司令部、退役上將布萊爾認為，如此說法更像是宣傳口號，因為正好是解放軍 建軍百年。

布萊爾說，建議大家可以去讀五角大廈 每年發布的中共軍力評估，其中提到2027雖是建軍百年，但此時間點與其說是計畫，不如說更像宣傳口號。五角大廈提到，解放軍正逐步擴展軍力，目標是成為世界一流軍隊，2027只是其中的一個階段。布萊爾說，他觀察解放軍的發展，其現代化是全面性的，不只是針對攻打台灣。他們投入大量資源在核嚇阻能力、太空系統、航艦戰鬥群，還有遠程後勤支援等領域，這些裝備都非專為犯台而打造的。

布萊爾強調，如果解放軍真有一個針對台灣作戰能力的具體時間點，其發展模式應該會非常不同，但實際上觀察到情況並非如此。因此他認為，台灣和美國確實需要關注解放軍的發展，但並不認為2027年會是決定性時刻。

他也表示，如果到了2027年，台灣已經採取了必要的強化防衛能力措施，例如部署可支援近岸與近海作戰的自主無人載具，美方也持續推進高超音速武器與其他前沿科技的研發，那麼到了2027年的台海整體軍事態勢，美國與台灣仍能維持有利的平衡。

對於中共近卅年的軍事發展，布萊爾強調，自己絕對不會低估解放軍的實力進步，北京在海軍、空軍、火箭軍方面的投資極大。但人員素質的進步速度，能否趕上硬體的進步？他認為答案還是「不」，因為即使努力訓練、演習，還是無法代替真實的戰場經驗。他也強調，不能只光把美中台各方的整體裝備人員數量放上來列表，就以為是實力高下之分，更應針對要執行的任務。