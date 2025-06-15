我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「讓中東再次偉大」 川普喊以伊一定達成協議

1500頁解密 甘迺迪昔訪蘇聯主動提供中情局資訊

2027攻台論又起？美國前太平洋總司令：假議題

記者程嘉文／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國前太平洋總司令、海軍退役上將布萊爾。(記者程嘉文／攝影)
美國前太平洋總司令、海軍退役上將布萊爾。(記者程嘉文／攝影)

中共可能於2027攻台」的說法，前幾年漸趨沉寂，今年起又在部分美國軍方高層的發言中被提出。對此，上周到台灣參加台北政經學院基金會「2025台海防衛兵推」的美國前太平洋總司令部、退役上將布萊爾認為，如此說法更像是宣傳口號，因為正好是解放軍建軍百年。

布萊爾說，建議大家可以去讀五角大廈每年發布的中共軍力評估，其中提到2027雖是建軍百年，但此時間點與其說是計畫，不如說更像宣傳口號。五角大廈提到，解放軍正逐步擴展軍力，目標是成為世界一流軍隊，2027只是其中的一個階段。布萊爾說，他觀察解放軍的發展，其現代化是全面性的，不只是針對攻打台灣。他們投入大量資源在核嚇阻能力、太空系統、航艦戰鬥群，還有遠程後勤支援等領域，這些裝備都非專為犯台而打造的。

布萊爾強調，如果解放軍真有一個針對台灣作戰能力的具體時間點，其發展模式應該會非常不同，但實際上觀察到情況並非如此。因此他認為，台灣和美國確實需要關注解放軍的發展，但並不認為2027年會是決定性時刻。

他也表示，如果到了2027年，台灣已經採取了必要的強化防衛能力措施，例如部署可支援近岸與近海作戰的自主無人載具，美方也持續推進高超音速武器與其他前沿科技的研發，那麼到了2027年的台海整體軍事態勢，美國與台灣仍能維持有利的平衡。

對於中共近卅年的軍事發展，布萊爾強調，自己絕對不會低估解放軍的實力進步，北京在海軍、空軍、火箭軍方面的投資極大。但人員素質的進步速度，能否趕上硬體的進步？他認為答案還是「不」，因為即使努力訓練、演習，還是無法代替真實的戰場經驗。他也強調，不能只光把美中台各方的整體裝備人員數量放上來列表，就以為是實力高下之分，更應針對要執行的任務。

解放軍 中共 五角大廈

上一則

賴清德參加長老教會宣教160周年禮拜 引聖經籲團結

下一則

今晚返台 館長總結訪中行：人民越來越好 永遠打不起來

延伸閱讀

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
美國台灣形象展 帶32家台商到美採購平衡貿易

美國台灣形象展 帶32家台商到美採購平衡貿易
中國放行106美肉品廠進口 波音交付吉祥航空全新客機

中國放行106美肉品廠進口 波音交付吉祥航空全新客機
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

熱門新聞

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

2025-06-11 09:22
館長原本的好心情明顯受到影響。圖／摘自YT

當眾被逼問「你是哪國人」 館長尷尬變臉 畫面全放送

2025-06-11 09:24
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

2025-06-11 10:29
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

2025-06-12 13:47

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶