被罵也值得…他估館長中國行5天總收入 驚人數字曝光

館長（右）和汪小菲直播吃飯創下在線人數最高紀錄。圖／摘自「館長惡名昭彰」YouTube

台灣網紅館長（陳之漢）今天結束中國之旅，即將返回台灣，他在中國旅行期間每天開直播分享行程，成功掀起話題，尤其是他和汪小菲 合體吃飯，超過40萬人在線上觀看，更是突破他的直播紀錄，網紅四叉貓劉宇根據館長的直播時數及觀看次數預估這5天的收入，數字相當驚人。

四叉貓在臉書發文表示，館長在這5天之內，抖內超過135萬元（約4萬5300美元），同時觀看40萬人以上，每次直播時間數小時，5天累積的觀看次數超過2000萬次，保守估計，這趟中國之旅，5天總收益最少有500萬元（約16萬7700美元），有網友質疑：「真有那麼多粉絲抖內？」四叉貓回應「國民黨 政治人物這幾天就抖了十幾萬吧」，也有人酸他是不是很羨慕館長的收入，他則回覆：「羨慕啊，畢竟我不是那種用錢就能收買的網美。」

館長此趟中國行贏得兩岸高度關注，但他也明白返台後將面對來自四面八方的批評聲浪：「這麼多人指責我，說我來出賣台灣的尊嚴，我實在是很難過，畢竟台灣是我的家，我出生在台灣，未來也必將死在台灣。」他坦言心情相當複雜，未來有機會會再開直播，好好聊聊這次旅行的感想。