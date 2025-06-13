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釜山機場誤降跑道 華航致歉…這些航空公司也發生過

記者甘芝萁／台北即時報導
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中華航空，示意圖，非文中班機。(本報系資料照)
中華航空，示意圖，非文中班機。(本報系資料照)

華航昨CI186航班在降落南韓釜山機場時，未符塔台要求，華航除致歉外，也已啟動自主調查，台灣運安會預計也將配合韓方調查。根據目前資料顯示，CI186準備降落釜山金海機場前，航管許可18R跑道降落，但實際卻降落在18L跑道上，而類似的錯誤其實在釜山機場過就發生過2起，分別為2019年9月7日的上海航空CSH829，以及不久才發生，今年3月25日，韓籍航空真航空LJ312，真航空的航機還險些撞上當時在18L跑道頭準備起飛的釜山航空航機。

華航昨CI186台北飛釜山金海機場航班，採用波音737-800機型執飛，該航機編號為B-18661，當時航機收到航管許可在18R降落，但實際降落在18L跑道上，造成這起落錯跑道的飛安事故，原CI186組員留置南韓配合飛安單位調查，華航也調派另外一組組員前往執行任務，回程航班CI187延後至今天下午1時15分起飛。

不過釜山機場過往也發生至少兩起類似事件。2019年9月7日，上海航空一架波音737-800客機（B-1949）從上海浦東飛往釜山，在進行儀器進場時，機組員錯誤地降落在18L跑道，而非獲准的18R跑道，所幸並未造成人員傷亡。調查結果指出，機組人員在繞場進場時，轉彎過於靠近跑道，且混淆了18R和18L跑道的下滑道指示燈。

而今年3月25日，韓籍的低成本航空真航空也發生類似的嚴重誤失。真航空LJ312從日本札幌起飛，返回釜山的航班，在釜山金海機場準備降落時，機師疑似聽錯塔台指令，將原本指示的18R跑道誤降至18L跑道。當時，釜山航空一架班機正準備進入18L跑道起飛，幸好塔台及時發現並阻止，避免兩機對撞事故。

華航對CI186誤降跑道事故，目前已二度致歉，並啟動自主調查。

華航 波音 南韓

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