館長直播同框汪小菲 傅崐萁、徐巧芯抖內

網紅「館長」陳之漢今晚在上海合體汪小菲直播，人氣爆棚，館長YouTube頻道直播觀看人次突破40萬人，國民黨立委徐巧芯、傅崐萁也在看。（圖／截自「館長惡名昭彰」YouTube）

網紅「館長」陳之漢訪問上海，昨晚汪小菲 在自家「麻六記」宴請館長吃川菜、喝白酒，並同步在館長YouTube頻道直播。從晚間7點兩人開始用餐後，直播人數一路飆升，在約晚間8點10分左右，直播觀看人數突破40萬人，更引來國民黨 立委傅崐萁 、徐巧芯 「浮出水面」「抖內」贊助。傅崐萁說，「和平沒有輸家！館長加油！」徐巧芯則高喊：「媽我在這！」

館長與汪小菲此前並不認識，館長昨天中午在直播透露，汪小菲透過李進良，邀請他昨晚在「麻六記」用餐。汪小菲準備了酸辣粉、蒜泥白肉、夫妻肺片、缽缽雞、麻婆豆腐炒龍蝦、毛血旺、酸菜魚，還有紅燒肉等宴請館長，也準備了四川的白酒「瀘州老窖」國窖1573與館長共飲。

館長此次訪問大陸號稱「全程直播」，累計大量觀看次數與贊助。館長表示，自己11日（行程第二天）的兩場直播，觀看人次超過400萬人。而昨天白天，館長頻道直播觀看人次始終在5、6萬之間徘徊，館長也對此表示懷疑，認為可能是被限流。

不過，在晚間7點與汪小菲合體用餐後，直播觀看人數一直飆升。截至晚間8點30分，館長YT直播觀看人數已達到43萬人。

在約晚間8點10分左右，直播觀看人數突破40萬人時，國民黨立院黨團總召傅崐萁現身直播聊天室「抖內」贊助了3000元（新台幣，下同，約101美元），並留言寫下：「戰爭沒有贏家！和平沒有輸家！做就對了！館長加油！」

國民黨立委徐巧芯也「抖內」贊助新台幣3290元（約111美元），並留言寫下：「歷史留名！媽我在這！40萬大台！Labubu！」二人的留言引起其他網友的熱烈反響。

另一方面，餐席間二人聊到杭州的高科技產業，館長說，自己有機會想去DeepSeek公司採訪，「給台灣人看看他們怎麼做的」。汪小菲回應說，園區實在太震撼，一個阿里巴巴相當於半個城市那麼大。

而汪小菲卻突然脫口說出：「我們『中國台灣』，台灣最有名的不是新竹（指竹科）嗎？」也引發關注。