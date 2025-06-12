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不滿三親等禁令 綠營議員簡舒培粗口批賴超級蠢

記者洪子凱、蔡晉宇／即時報導
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身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，有媒體爆料議員簡舒培不滿此事，曾私下爆粗口大罵賴「超蠢」。簡稍早在臉書聲明強調，黨內討論議題有不同意見很正常，但確定後會遵循辦理。（本報資料照片）
身兼民進黨主席的賴清德總統日前要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，有媒體爆料議員簡舒培不滿此事，曾私下爆粗口大罵賴「超蠢」。簡稍早在臉書聲明強調，黨內討論議題有不同意見很正常，但確定後會遵循辦理。（本報資料照片）

賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡舒培深感不滿，在辦公室爆粗口飆罵賴「超蠢」。簡未否認爆料，昨晚在臉書強調黨內討論議題有不同意見很正常；質疑藍營為轉移大罷免焦點，才爆料她數月前舊事。民進黨昨無回應。

據了解，簡舒培胞妹就是她的辦公室助理。TVBS報導，有人提供爆料音檔，簡舒培不滿賴發布的禁令，私下在辦公室大罵賴清德「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」

她甚至飆髒話：「X！根本神經病！最好詐領助理費是因為親人，完全搞不清楚狀況。」一旁的幕僚也說「今天就算不是親人也可以盜領」。

簡舒培也提及賴清德時任行政院長的「功德說」、總統府秘書長潘孟安，以及賴和前總統蔡英文的矛盾。據了解，飆罵後她直言「他叫人家做志工，不覺得就是叫人家做功德？為什麼人家幫你做事就是志工？什麼態度？潘孟安當完縣長讓自己哥哥選議員耶，標準太奇怪，這是假道德，不是真道德…」

她也說，用人唯親才是真正的沒道德，「他沒道德的是，只要是蔡英文用過的人，他都不用，這件事情才真的沒道德」。

簡舒培在臉書回應，她妹妹確實是議會辦公室行政助理，也做選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。她也說，民進黨是台灣第一個民主政黨，也是大鳴大放的政黨，黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見非常正常；但經過黨內討論後，方向確定，民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。

另據中國時報報導，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安12日在臉書粉專貼文表示，他這輩子都沒想過，會完全同意簡舒培的話。真正的民進黨良心！請大家一起重複簡舒培的話：賴清德，超級蠢！賴清德，超級蠢！賴清德，超級蠢！因為很重要，所以要講3次。然後，那個簡舒培是不是快被雞鴨了呢？

網友紛紛表示，「完了！賴清德等等就查妳了」、「為表忠誠，明天可能又要潑婦罵街的對上蔣萬安了」、「下一個被檢察官面試的議員？」、「吼！得罪了方丈」、「直接不演了」。

此外，簡舒培日前才遭爆料，辦公室同仁因未遵守交通規則被開單，還向警察局惡意索資，調閱多年度資料，甚至她本人還被公務員稱為索資「佛地魔」，簡舒培10日說，她沒有為了任何同仁的個案向市府惡意索資或關說；被稱為索資『佛地魔』，「我感到與有榮焉，代表我監督市府的努力有目共睹」；

賴清德 民進黨 蔡英文

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