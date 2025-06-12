不滿三親等禁令 綠營議員簡舒培粗口批賴超級蠢
賴清德總統身兼民進黨主席，今年初曾要求綠營民代不得任用配偶及三親等擔任公費助理，引發黨內不滿。傳同為新潮流系的北市議員簡舒培深感不滿，在辦公室爆粗口飆罵賴「超蠢」。簡未否認爆料，昨晚在臉書強調黨內討論議題有不同意見很正常；質疑藍營為轉移大罷免焦點，才爆料她數月前舊事。民進黨昨無回應。
據了解，簡舒培胞妹就是她的辦公室助理。TVBS報導，有人提供爆料音檔，簡舒培不滿賴發布的禁令，私下在辦公室大罵賴清德「超超超超級蠢，我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，連這種事情都要管，我真的白眼翻到天花板去！」
她甚至飆髒話：「X！根本神經病！最好詐領助理費是因為親人，完全搞不清楚狀況。」一旁的幕僚也說「今天就算不是親人也可以盜領」。
簡舒培也提及賴清德時任行政院長的「功德說」、總統府秘書長潘孟安，以及賴和前總統蔡英文的矛盾。據了解，飆罵後她直言「他叫人家做志工，不覺得就是叫人家做功德？為什麼人家幫你做事就是志工？什麼態度？潘孟安當完縣長讓自己哥哥選議員耶，標準太奇怪，這是假道德，不是真道德…」
她也說，用人唯親才是真正的沒道德，「他沒道德的是，只要是蔡英文用過的人，他都不用，這件事情才真的沒道德」。
簡舒培在臉書回應，她妹妹確實是議會辦公室行政助理，也做選民服務與行政事務，對制度的討論與此無關，盼有心人士勿刻意模糊焦點。她也說，民進黨是台灣第一個民主政黨，也是大鳴大放的政黨，黨中央有議題討論時，黨員同志有不同意見非常正常；但經過黨內討論後，方向確定，民進黨同志就會遵循辦理，這也是民主政黨的常態。
另據中國時報報導，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安12日在臉書粉專貼文表示，他這輩子都沒想過，會完全同意簡舒培的話。真正的民進黨良心！請大家一起重複簡舒培的話：賴清德，超級蠢！賴清德，超級蠢！賴清德，超級蠢！因為很重要，所以要講3次。然後，那個簡舒培是不是快被雞鴨了呢？
網友紛紛表示，「完了！賴清德等等就查妳了」、「為表忠誠，明天可能又要潑婦罵街的對上蔣萬安了」、「下一個被檢察官面試的議員？」、「吼！得罪了方丈」、「直接不演了」。
此外，簡舒培日前才遭爆料，辦公室同仁因未遵守交通規則被開單，還向警察局惡意索資，調閱多年度資料，甚至她本人還被公務員稱為索資「佛地魔」，簡舒培10日說，她沒有為了任何同仁的個案向市府惡意索資或關說；被稱為索資『佛地魔』，「我感到與有榮焉，代表我監督市府的努力有目共睹」；
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