台網紅「館長」在中國求城隍爺救柯文哲 喊「兩岸一家」

館長在上海城隍廟突然下跪。圖／摘自YT

台灣網紅「館長」陳之漢近日展開六天五夜中國行，沿途發言頻頻引發熱議，從吐槽台灣奶茶要賣800元(約27美元)、稱讚機場廁所「真漂亮」，到問「台灣有外送機嗎」都引起關注。今（12）日下午，他來到上海知名景點城隍廟參拜，再度吸引眾人目光。

在導遊的陪同下，館長不僅聆聽了城隍廟內關於眼母娘娘、媽祖等神像的介紹，還主動表示希望參拜。隨後，他跪在紅色拜墊上三叩首，起身後再深深一鞠躬，並語出驚人地說：「希望城隍老爺能幫忙救出柯文哲 ，拜託拜託。」

參拜過程中，導遊提及廟方與台灣大甲鎮瀾宮的淵源，強調兩岸宗教文化交流密切，並表示：「我們兩岸道友關係非常好，都是一家人嘛。」館長聽後也附和說：「對啊，兩岸都是一家，都是一樣的。」

此外，館長還分享自己與城隍廟的「月老奇緣」，透露多年前自己曾先行來此拜拜，當時還未認識現在的妻子，沒想到後來妻子也來拜，兩人不久後便結婚。他笑說：「所以城隍其實也是月老啦！台灣那邊是拜城隍夫人，祂是管姻緣的，我們很多人都去拜。」