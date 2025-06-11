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台大碩士生被駭客17秒「取消報到」報警爭夢校學籍

記者王駿杰／新竹即時報導
台大碩士班招生正備取生網路報到系統爆出重大資安漏洞，陳生完成報到程序、期待開學之際，赫然發現自己的正取錄取名單竟然遭人侵入竄改資料，於是報警提告妨害電腦使用罪。圖／本報資料照片
台大碩士班招生正備取生網路報到系統爆出重大資安漏洞，陳生完成報到程序、期待開學之際，赫然發現自己的正取錄取名單竟然遭人侵入竄改資料，於是報警提告妨害電腦使用罪。圖／本報資料照片

國立大學陳姓畢業生3月下旬獲悉已錄取終極目標的台大碩士班，上網完成報到並獲選為某實驗室研究生，月初突遭冒名竄改「放棄報到」丟了學籍，他求助無門先報警，離譜過程引發熱議。

清華大學教務處表示，以前並沒有發生過類似的情況。本校系統目前設置兩道關卡，若考生在網站申請放棄後，系統會發送簡訊和email再次確認，避免誤觸或人為疏失。

陳情內容指出，陳生今年3月25日約上午11時，在家查詢台大研究所錄取序號，發現是「志願1」的正取生，當下立刻依規定完成碩士班網路報到，並在4月14日獲某教授簽核為實驗室研究生，展開研究準備，6月2日晚間突然接獲同學通知「為何台大報到網站顯示『錄取放棄』」，才知道自己的錄取資格遭到取消，由於台大碩士班一直是他努力的終極目標，既然達標了，當然不可能放棄。

陳生說，他為了上台大研究所努力辛苦多年，做足準備，沒想到竟然有人非法入侵網站，在他不知情的狀況下，冒名竄改取消錄取讓他相當錯愕，且他自3月間完成報到程序後，5月15、17這2天查詢網頁仍是正取生，突如其來遇駭遭莫名放棄錄取資格，竟也未接獲學校或系統的任何通知。

陳生徹夜梳理整起事件的時間序，3日一早前往台大教務處了解，王老師協助查詢告知，5月23日下午3時16至17分，有人以短短17秒鐘，輸入陳生的證號等資料，登入報到系統執行「錄取取消」。

當下他極力說明並拿出訂票證據，表示當時正從板橋火車站搭太魯閣號到宜蘭羅東探親途中，根本不可能取消錄取，懷疑台大的系統遭不明人士入侵，當場向教務處提出異議，表示「自己努力考上台大，按規定完成所有入學程序，卻因資安漏洞而遭取消資格，希望校方能採取補救措施，並加強系統安全。」再次強調他根本不曾放棄錄取資格，希望校方能否恢復他的入學資格。但教務處認為，既然他已自行取消錄取且不具台大學生身分，完全幫不上忙。

陳生於當日上午9時33分就近前往北市警中正二分局思源街派出所報案，希望警方能找出不肖駭客，證明非他所為，並取回學籍，11時完成報案程序，同時也以單一窗口方式通知陳住居處的桃市警龜山分局，12時30分台大將入口網站登入IP的資料一併交給警方調查。

龜山警方表示，陳生在北市完成報案程序，偵查隊也同步收到陳提告的單一窗口通報表，陳生也同時向住家轄區警方陳情台大入學報到系統遭駭竄改資料一事，承辦偵查佐5日通知陳生到分局協助，將待收到北市製作的報案筆錄及台大提供的資料調查，並通知可能疑犯到案釐清說明。

台大 太魯閣號 駭客

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