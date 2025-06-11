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穆斯林婚宴驚見豬肉 5星級飯店出包觸犯禁忌 賓客全破戒

記者王駿杰、黃羿馨／新竹即時報導
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)
王先生指出，這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友，沒想到卻在婚宴上吃到豬肉。(圖／王先生提供)

新竹一對新人上月在新竹國賓舉辦婚宴，新郎身為穆斯林，半年前和飯店訂約時特別告知「菜餚絕對不可含有任何豬肉」，未料婚宴當天的米糕竟參雜豬肉，讓許多穆斯林賓客吃到。飯店強調，因廚師已自請離職以示負責，也免除4萬餘元費用。

新郎王先生在臉書社團「新竹爆料公社」指出，他是虔誠的穆斯林，家中一直都禁食豬肉，親友也是如此。這次舉辦婚禮，邀請了近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友。他爸爸也在台灣伊斯蘭教協會擔任要職，父親也費盡心思協助籌備所有細節，就是希望讓穆斯林賓客感受到台灣人的細膩與尊重。

王先生指出，因此他選擇了五星級的新竹國賓飯店，就是因為它標榜「清真認證」，也就放心將最重要的這一天交給他們。但萬萬沒想到，婚禮5月25日當天，飯店上了第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」時，卻在菜餚中加雜豬肉，「直到賓客驚覺吃到豬肉，才面色凝重告知我們此事」。

王先生強調，他們在半年前和飯店簽合約時，就已經特別註明「餐點無任何肉類，尤其無豬肉及豬肉製品」，婚禮前每次與負責業務見面，都再三叮嚀、重申強調絕對不可以有豬肉的成分入菜，更不用說餐點中出現豬肉這件絕對禁止的事情，雙方簽約加上服務費每桌2萬1780元的菜色，但「吻魚瓜仁香米糕」上卻出現了豬肉。

對於飯店的疏失，王先生也提出3點要求，包括公開正式向所有受影響的穆斯林賓客及他的家庭道歉；全額退還本次婚宴費用，補償對他們造成的實際經濟損失以及說明改善措施，確保類似事件不再發生。

對此，新竹國賓表示，針對5月25日宴會其中一道米糕料理，摻雜少量豬肉絲，造成伊斯蘭教信仰的賓客不便一事，新竹國賓再次致上誠摯歉意，除當下立即致歉外，也免除4萬餘元費用，「經內部調查，是廚師作業疏失，也已自請離職以示負責。」未來接受類似宴會時，將更加小心謹慎。

王先生指出，他選擇五星級的新竹國賓飯店，就是因為它標榜「清真認證」，也就放心將婚...
王先生指出，他選擇五星級的新竹國賓飯店，就是因為它標榜「清真認證」，也就放心將婚宴交給他們。但萬萬沒想到，婚禮5月25日當天，飯店上了第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」時，卻在菜餚中加雜豬肉。(圖／王先生提供)
王先生強調，他們在半年前和飯店簽合約時，就已經特別註明「餐點無任何肉類，尤其無豬...
王先生強調，他們在半年前和飯店簽合約時，就已經特別註明「餐點無任何肉類，尤其無豬肉及豬肉製品」，婚禮前每次與負責業務見面，都再三叮嚀、重申強調絕對不可以有豬肉的成分入菜，更不用說餐點中出現豬肉。圖／王先生提供
王先生指出，他是虔誠的穆斯林，家中一直都禁食豬肉，親友也是如此，未料婚宴上的「吻...
王先生指出，他是虔誠的穆斯林，家中一直都禁食豬肉，親友也是如此，未料婚宴上的「吻魚瓜仁香米糕」卻在菜餚中加雜豬肉，肉眼都可看見豬肉絲。圖／王先生提供
王先生指出，飯店上了第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」時，卻在菜餚中加雜豬肉，肉眼都可看...
王先生指出，飯店上了第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」時，卻在菜餚中加雜豬肉，肉眼都可看見豬肉絲。圖／王先生提供

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