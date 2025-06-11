台女來美念碩士 33年無音訊 家人聲請死亡宣告 法官駁回

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，家人聲請死亡宣告，否則難以辦理繼承遺產，不過被法院駁回。(記者林宛諭／攝影)

洪姓女子33年前到美國攻讀碩士，隨即音訊全無，父母近年相繼過世後，因已找不到洪女，其他家人無法辦理繼承，因此向法院聲請死亡宣告，不過彰化地方法院認為，洪女當年是有目的性的離去，自難僅因她未與親屬聯絡，就認定她失蹤生死不明，因此駁回死亡宣告聲請。

洪女當年25歲時到美攻讀碩士，弟弟說，洪女出國後就未再與父母聯繫，父母後來賣掉台北房子，舉家移居到彰化縣，母親也替姐姐遷移戶籍，後來洪父去世時，弟弟問母親要不要聯繫洪女，洪母說找不到女兒了，而洪母也於2024去世，因留有數筆存款，卻因找不到洪女，家人無法辦理繼承。

家人也向北斗派出所申報失蹤人口，但因洪女已出境滿2年未有入境紀錄，且戶籍已遷出，而無法受理。家人認為她生死不明已逾33年，因此向法院聲請對洪女做死亡宣告。

法官指出，死亡宣告影響失蹤人權利甚鉅，故法院應審慎認定，倘係單純出境，或未與特定人保持聯繫，在無其他佐證情況下，尚難認定失蹤。

法院也查詢戶籍資料、勞健保 投保資料、健保就診就醫紀錄，查出洪女確實自1991年8月出境後，即未再有入境紀錄或其他行蹤資料，其戶籍資料則註記「遷出國外」，生活居住重心非在我國境內事實，洪女現年58歲當年前往美國留學攻讀碩士，是有目的性的離去，而非去向不明，聲請人也不明瞭洪女未與家人聯繫原因，自難僅因洪女未與親屬聯絡，即論斷其是失蹤生死不明，因此駁回死亡宣告聲請。

律師鄭智文表示，雖法院駁回死亡宣告，家人仍可依民法第1148條規定繼承遺產，並得依民法第1151條、第1164條等規定向法院請求就繼承遺產進行分割，即分割遺產訴訟，如為同順序的繼承人，依民法第1141條規定，按人數平均繼承遺產。