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台灣吸引外資 美商會：先穩定供電

台灣新聞組／即時報導
美國商會發布2025台灣白皮書，美國商會理事長銀丹表示，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益增多。(記者曾原信／攝影)
美國商會發布2025台灣白皮書，美國商會理事長銀丹表示，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益增多。(記者曾原信／攝影)

台灣美國商會昨日發表「2025年台灣白皮書」，明確表達美國對台所施加的新關稅，對台灣不公平，呼籲美國調整關稅政策，並鼓勵恢復美國內閣級官員訪台，推動雙邊貿易、能源等領域合作。雖然台灣已於今年5月進入非核家園時代，不過美國商會也強調，穩定、可靠且乾淨的能源供應，將是吸引外資擴大在台布局的關鍵前提。

台灣能否提供企業穩定的電力供應，深受外商關注。台灣美國商會理事長銀丹（Dan Silver）指出，能源已被美國商會成員列為投資環境的首要議題，隨著人工智慧（AI）發展、能源需求增加，會員近年來高度關注能源議題。

銀丹表示，商會今年初進行的商業景氣調查結果顯示，商會會員認為未來一到三年，台灣政府最優先要解決的是能源議題，他特別指出，這是過去未曾有的情況。他認為，台灣擁有半導體、AI、量子電腦等產業聚落，都需要穩定的供電，台灣應致力於穩定供電、確保電價透明且穩定，才有助於這些新興產業在台灣深耕。

美國商會每年向台灣政府提出建言，涵蓋經貿、能源、產業、人力資源等內容，商會指出，2024年白皮書中所列97項議題中，目前已有九項獲得完全解決，約有一半仍在觀察中。國發會昨日罕見未針對白皮書內容提出任何回應。

美國總統川普上任以來，頻頻揮動關稅大刀。美國商會指出，美國針對台灣所施加的新關稅與擬議關稅措施，不但對台灣這個可信賴的民主夥伴不公平，也提高美國企業與消費者成本，並傳遞出與強化台美關係相互矛盾的訊號。

銀丹表示，避免雙重課稅法案已獲民主黨、共和黨兩黨支持，呼籲華府盡速完成立法程序。商會白皮書亦顯示，對台積電供應鏈逾千家中小企業而言，雙重課稅是投資美國的重大障礙，若缺乏相關法案，將持續影響台灣企業在美投資，尤其是希望擴大在美布局的半導體供應鏈廠商。

美國商會白皮書在「建言華府」指出，台灣對美國經濟與戰略投資的貢獻日益擴大，在維護印太地區和平穩定上，扮演不可或缺的角色。商會呼籲美國政府持續對台灣國防提供跨黨派支持，確保已核准軍售案的即時交付，並促進台灣企業更深入參與美國國防供應鏈。

關稅 供應鏈 華府

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