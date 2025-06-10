「戳破民進黨謊言」台網紅直播訪上海：我剛剛被警察趕

自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨 多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。館長此次訪陸將全程直播，他強調這是避免自己被說身邊有很多大陸官員，「哪有官員？我剛剛還被警察趕耶！」

館長此次帶領10人團隊一同造訪上海，他在10日晚間6點多搭機抵達上海浦東國際機場。他在機場受訪表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，不斷建構中國很可怕、中國人很退步，各方各面的謠言，「我來的主要目的就是戳破他們（民過黨）的謊言」。

館長也提到自己希望兩岸可以交流、和平，多多（往）來，「所以我先來，我來做給大家看。你看我以前罵最兇的，我都來了，我相信其他台灣人來這邊玩、來這邊拍影片應該都沒有問題」。儘管台灣內部有聲音不支持他訪陸，館長說，台灣中間選民非常多，他要讓全台灣人看看大陸的狀況。

對於出發前特別強調此行會「全程直播」，館長表示，自己怕被說成造假、統戰看板，或者身邊很多官員，「哪有官員？我剛剛還被警察趕耶，說你們不要在這邊拍，我還被趕走耶！」這是館長晚間7點5分步出「國際／港澳台到達」大廳後發生的小插曲。當時現場守候的媒體湧上前要拍攝及訪問館長，遭機場的保全人員要求停止拍攝。

此行除了主要待在上海，館長一行14日會搭乘高鐵前往浙江杭州一日遊。由於杭州被譽為大陸的「電商 之都」，是否會安排與當地電商交流？館長說，「真的沒有要做生意，來不及」，表示會前往西湖，讓網友看看戶外景點。

對於此行有何期待？館長說，大陸每個城市自己都想去看看，像深圳、重慶，甚至新疆。至於造訪上海的第一餐，館長說自己想吃的很多，像是蟹黃包、豬肝麵、火鍋、烤串。

館長入境上海後，與團隊一同搭乘磁浮列車從浦東機場前往上海市區。他與團隊成員對於在大陸搭乘火車、高鐵、地鐵等交通工具都要過安檢面露好奇。館長認為，這可以預防恐怖襲擊，「我覺得沒有不好，而且速度很快」。