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國民黨助理也爆共諜？林倩綺自清、強調零容忍

記者李成蔭／台北即時報導
台北市議會助理林岳龍被控涉嫌違反國家安全法。圖／取自林岳龍臉書
台北市議會助理林岳龍被控涉嫌違反國家安全法。圖／取自林岳龍臉書

共諜案從綠營燒向藍營，北檢指揮調查局國安站搜索台北市議會，將議員王欣儀助理林岳龍移送複訊，林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺和許宇甄等國民黨立委的助理，被波及的藍委紛紛透過聲明自清。國民黨立委林倩綺辦公室聲明，林岳龍任職助理5個月，當時林倩綺屬教育及文化委員會成員，無涉國安機敏情報的授權或需求；林倩綺對任何危及國家利益的行為零容忍，呼籲一律依法查辦，絕不寬貸。

林岳龍被控涉嫌違反國家安全法，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站搜索議會及林岳龍住處。

林倩綺透過辦公室表示，林岳龍任職時，林倩綺是教育及文化委員會成員，其業務範疇專注於教育、文化、藝術、文化創意產業及相關法規的審議，並無涉國安事務或機敏情報的授權或需求。

林倩綺辦公室指出，林岳龍於民國2024年4月至2024年8月間短暫任職，擔任媒體助理（小編）處理臉書等事務；期間林岳龍從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料，也未接獲林倩綺或任何辦公室人員的指示或要求。

林倩綺表示，絕不縱容任何違法洩密行為，一貫要求所有員工遵守公務員服務法、國家機密保護法及相關規定，凡有失職或違法情事，一律依法查辦、絕不寬貸；對任何可能危及國家利益的行為，必秉持零容忍立場，也懇請各界耐心等待司法調查結果。

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