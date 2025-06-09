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被控接受中共資助參選「台灣共產黨」主席林德旺獲判無罪

記者王聖藜／台北即時報導
台灣人民共產黨主席林德旺(右)。圖／聯合報系資料照片
台灣人民共產黨主席林德旺(右)。圖／聯合報系資料照片

台灣共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘涉接受中共境外敵對勢力資助從事競選活動，在疫情期間找男子余聲洪提供人頭自大陸進口COVID-19試劑行賄選民，犯反滲透法、選罷法、醫療器材管理法，台北地院審理，今判3人全部無罪。可上訴。

林德旺曾任中國國民黨第19屆中央委員、第18、19屆大陸台商黨代表，2006年1月間與大陸地區女子結婚後，頻繁往返兩岸；他2007年起前往大陸地區上海市、雲南省經商，2016年間被國民黨開除黨籍後2017年2月4日，成立台灣人民共產黨自任黨主席。

檢方指控，2022年3月，林德旺指示鄭建炘參選台北市議員，同年5月2人與余聲洪合謀，由鄭、余提供至少47位人頭個資及收件地址，從大陸地區進口4700劑廈門寶太公司公司抗原檢驗試劑。

檢方調查，這些試劑是由福建省台灣辦公室服務中心李忠惠主任資助，直接寄達每個人頭收件的地址，規避衛福部食藥署針對進口大陸地區抗原檢測試劑數量超過100劑應申請專案核准的規定，鄭、余2人在收到試劑後，配合發放每人500元走路工行賄選民。

檢方偵查認為，林德旺、鄭建炘涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法，另與余聲洪共同涉犯醫療器材管理法，將3人提起公訴。

國民黨 共產黨 疫情

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