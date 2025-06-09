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台「黨外在野大聯盟」將成立 這些人榜上有名

記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨前立委鄭麗文邀請馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝、前立委郭正亮、中研院院士陳培哲等人，將於6月11日宣布成立「黨外在野大聯盟」。圖為讀者提供。
國民黨前立委鄭麗文邀請馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝、前立委郭正亮、中研院院士陳培哲等人，將於6月11日宣布成立「黨外在野大聯盟」。圖為讀者提供。

前立委郭正亮、鄭麗文、中研院院士陳培哲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，將於6月11日宣布成立「黨外在野大聯盟」，集結台灣真正進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平。

鄭麗文今天下午發出採訪通知，將發起「黨外在野黨大聯盟」，名單包括前行政院發言人孫立群、前農委會主委陳保基、前衛福部藥政處長王惠珀等馬政府時期官員，以及中研院院士陳培哲、學者馮建三、廖元豪、施正鋒、包正豪、何思慎、傅大為等，另外秋鬥總指揮林子文、社運人士鄭村棋等人。

「黨外在野大聯盟」成立說明指出，近年民進黨打著「抗中保台」旗幟恣意妄為，將一切異議聲音、在野黨甚至一般民眾貼上「中共同路人」標籤，嚴重侵害言論自由、新聞自由與司法獨立。

說明指出，賴清德總統以僅僅40%得票率當選總統，民進黨在立法院的席次也未過半，既是「雙重少數」，即應虛心傾聽多數民意，與在野黨共商國是；豈料，這個黨竟喪心病狂，為逞一己之私而發動大罷免，製造綠色恐怖，企圖消滅在野的監督與制衡力量，讓民主設計淪為被利用玩弄的工具，徹底踐踏民主的尊嚴。

「黨外在野大聯盟」指出，在這個關鍵時刻，我們需要新的對話、新的願景，建立屬於我們這一代的「新共識」。黨外是我們的信念，因為我們看清民進黨背離初衷、背叛民主，只剩下一種聲音的時候，黨外精神就成立我們守住希望的最後武器。我們要集結台灣真正進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平。

民進黨 馬英九 賴清德

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