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萬海旺春輪2台人失聯 駐印代表：已請印度協助搜救

中央社新德里7日專電
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印度海岸警衛隊在社群媒體X釋出照片，顯示懸掛新加坡旗幟的貨輪9日在克勒拉省外海發生爆炸後起火。美聯社
印度海岸警衛隊在社群媒體X釋出照片，顯示懸掛新加坡旗幟的貨輪9日在克勒拉省外海發生爆炸後起火。美聯社

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪今天在印度西岸外海發生火警，目前仍有4人失蹤，其中包括兩名台灣人。駐印度代表葛葆萱接受中央社記者訪問時表示，代表處接獲消息後，已第一時間與印度方面聯繫，請求協助搜救。

根據駐印度代表處掌握的資料，旺春輪上一共有22名船員，其中有6名台灣人，事故發生後陸續有18人獲救，但仍有4人下落不明，失聯的包括兩名台灣人、1名緬甸人、1名印尼人。

駐印度代表處的資料顯示，目前獲救的18人中有5人受傷，其中兩名中國籍船員是燒燙傷，兩名受傷緬甸船員中，1人臉部灼傷、1人燒燙傷，另有1名印尼船員燒傷較為嚴重，但目前意識清醒。

葛葆萱告訴中央社記者，代表處已與印度政府取得聯繫，並請求印度提供一切必要的協助，印度軍方也已經回覆，表示收到相關資訊，也將全力協助。

印度海岸警衛隊表示，在WAN HAI 503旺春輪爆炸後，印度海岸警衛隊便迅速採取行動，前往克勒拉邦（Kerala）海岸西北方130海里處進行救援。

印度海岸警衛隊指出，印度海岸警衛隊的飛機除飛往當地評估現場狀況，並空投救援物資，也派出4艘船艦前往救援。

萬海在對外說明時表示，目前已有18名船員已撤離，當中包括受傷的5人，在相關單位協助下，將被妥善安排及接受必要的醫療。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪5月底出發，6月7日晚間從斯里蘭卡可倫坡（Colombo）駛離，預計10日抵達印度的孟買（Mumbai），但在今天於海上發生火警。

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