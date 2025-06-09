台萬海航運「旺春輪」印度外海爆炸起火 船員跳海4失蹤

印度海岸警衛隊在社群媒體X釋出照片，顯示懸掛新加坡旗幟的貨輪9日在克勒拉省外海發生爆炸後起火。美聯社

路透9日引述印度 官員報導，懸掛新加坡旗幟的「WAN HAI 503」貨輪9日開往印度孟買途中，發生多起爆炸和起火狀況，40個貨櫃落入阿拉伯海，多名船員跳船。

中央社稍早報導說，台灣海運公司萬海9日發布重大訊息，其營運的WAN HAI 503旺春輪當天在印度西岸航行時，船上發現濃煙並報告失火，4名船員失蹤，18名船員撤離，依照國際海事規範執行棄船程序，火災具體原因需進一步釐清。

德國之聲引述報導說，1名台灣人、2名印尼 人及1名緬甸 人等4名船員暫失蹤，搜尋工作進行中。另有印度媒體說，失蹤的是2名台灣人、1名印尼人和1名緬甸人。

路透報導，印度南部克勒拉省災害管理官員Shekhar Kuriakose說，該船隻在距離該省海岸約144公里處發生事故；根據初步資訊，當時船上有22名工作人員，18人跳海後搭上救生船，搜救工作還在進行。他也說，事發船隻目前未沉沒。

印度海岸警衛隊在社群媒體X上分享的圖片和影片顯示，該船冒出濃濃黑煙，煙霧來源附近有些凌亂的貨櫃敞開。印度國防部公關官員在X說，該船目前起火、漂在海上。

報導引述的印度官員並未透露貨櫃內貨物性質，也沒透露爆炸原因。