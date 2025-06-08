我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊凡卡陪老爸川普看格鬥賽 昔日夥伴馬斯克不復見

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

76歲婦成大旁撞30多車釀1死2傷 警局稱煞車失靈停不住

記者袁志豪／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。(記者袁志豪／攝影)
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。(記者袁志豪／攝影)

76歲劉姓老婦今下午1時許高速由台南市東區成功大學校區旁大學路開往勝利路口時，涉闖紅燈擦撞停等紅燈兩輛機車，再撞上騎腳踏車行經路口74歲陳姓老翁；劉婦一度說腦筋空白，後來稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定煞車是否故障。

死者陳姓老翁是高雄旗山人，目前住在台南市東區，在台南沒有親人、小孩，妹妹於晚間7時許趕到台南市警第一分局交通分隊製作筆錄；妹妹表示哥哥離家很久，一個人住在台南市東區，感情已經不親，許久沒有聯絡，對車禍事故沒有特別意見，該怎麼辦就怎麼辦。

據了解，劉婦是退休教職員，剛換駕照，有效期限至2027年7月1日，劉婦沒有酒駕，尚無查出有重大肇事紀錄；她今天原本載著77歲鄭姓女性友人，要去喝下午茶，兩人穿著正式。據初步調查，劉婦沿大學路往勝利路開，原本看到紅燈要踩煞車，卻疑似誤踩油門。

劉婦被帶至警局時，情緒低落，對許多問題都表示因太過緊張，腦筋一片空白，不太記得；她面對警方詢問，先表示以為前方是綠燈，才會往前開，警方出示現場監視器畫面後，又稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。

據了解，劉婦兒子受訪時表示，母親當時應該是有看到紅燈，但其聲稱是因煞車無法運作，才導致車輛一路暴衝；對於事故原因究竟是否為機械故障或人為因素所致，警方將調查釐清事故原因與肇事責任。

台南地檢署則表示，本案檢察官將於明天相驗，待檢察官驗完後，再決定劉婦涉及過失致死罪的強制處分。台南市警第一分局副分局長顏嘉良說明，今天下午1時許，劉女駕駛車輛沿大學路行駛至勝利路口時，疑因操作不當擦撞前方兩輛停等紅燈的機車。

警方指出，劉女接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向車輛，最終撞擊路邊停放的機車，現場相關當事人酒測值均為零；車禍發生時，現場為行人時相號誌，僅行人可通行，74歲陳姓單車騎士遭劉女車輛撞擊，送醫急救後傷重不治。

從路口監視器則可見，現場為全時相路口，當時行人、腳踏車正交錯穿越馬路，劉婦向前高速行駛，先向左閃開前方3輛停等紅燈轎車，逆向行駛擦撞停等紅燈2輛機車，衝過路口時，再撞上騎單車的陳姓老翁，接續擦撞對向一輛轎車後，向右偏移連撞停在路旁的29輛機車。

據現場目擊者指出，劉婦將老翁撞到趴在車上，擋風玻璃因衝擊碎裂破了大洞，劉婦再擦撞大學路對向一輛轎車，老翁因此從擋風玻璃彈到對向轎車落地，當場失去呼吸心跳；據了解，老翁身受重傷，於2時許宣告不治，52歲陳姓女騎士、28歲吳姓男騎士均受輕傷。

目擊者表示，劉婦高速衝撞像打保齡球連續衝撞大學路路邊停車格30多輛機車，肇事距離長達數100多公尺，警察、消防獲報呼嘯而來，勝利路、大學路也全面封路，都是因為這起事故。劉婦肇事後，在馬路邊嚇得說不出話來，掩面痛哭，兒子也趕往現場陪伴。

警方將所有被撞的機車都移回交通分隊，但現場滿地瘡痍，有些機車的車牌都被撞掉，路過的成大學生紛紛拿起手機拍攝，議論紛紛；警方說明，如果車牌還在機車上，警方會聯繫車主製作筆錄，其他沒有通知到的車主，可至台南市警第一分局交通分隊主動說明。

劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖...
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖為劉婦肇事車輛。(記者袁志豪／攝影)
劉婦（圖右）稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否...
劉婦（圖右）稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障。記者袁志豪／攝影
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖...
劉婦稱可能是汽車煞車失靈，車輛無法停下而導致肇事，警方將鑑定車輛煞車是否故障，圖為劉婦肇事車輛。(記者袁志豪／攝影)

退休

上一則

慶祝第6屆國家海洋日 賴清德：每位台灣人都有海洋DNA

下一則

台灣幼熊疑從50公尺高邊坡墜落 倒臥南橫公路傷重不治

延伸閱讀

NBA／150萬分之1的機率 溜馬瘋狂逆轉秀 不可能的任務連4集上映

NBA／150萬分之1的機率 溜馬瘋狂逆轉秀 不可能的任務連4集上映
NBA／並肩東區3大傳奇後衛 布朗森：生死戰必須跳出來

NBA／並肩東區3大傳奇後衛 布朗森：生死戰必須跳出來
NBA／東區競爭恐減 公鹿試圖說服字母哥續留

NBA／東區競爭恐減 公鹿試圖說服字母哥續留
尼克隊東區決賽票價飆漲 州長籲球迷慎防黃牛詐騙

尼克隊東區決賽票價飆漲 州長籲球迷慎防黃牛詐騙

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首。路透

台灣最新50大富豪出爐 這位重返榜首 林百里退居第2

2025-06-05 11:59

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫
老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐

老饕推好市多方形法棍「像新疆烤包子皮」 夾培根就成美味早餐
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果