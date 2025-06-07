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阿公營救被騙至柬埔寨孫女 女大生返台「對不起 我錯了」

記者黑中亮／台中即時報導
李姓女大生說，柬埔寨園區內有上千人，每天都被威脅，主管說不好好配合，會修理她們。圖／家屬提供
李姓女大生說，柬埔寨園區內有上千人，每天都被威脅，主管說不好好配合，會修理她們。圖／家屬提供

台中李姓女大生跟好友林姓女大生被騙去柬埔寨打工，媒體報導後，家屬配合警方及政府機關介入救援下，今天傍晚回到桃園國際機場，回到國門後和家屬的第一句話就是「「阿公對不起，我錯了，不應該這麼衝動出國，讓你擔心了。」

李姓女大生就讀弘光科大夜間部，與同學林女相約一起出國打工，未料竟被騙去柬埔寨，之後因柬埔寨的兩個月簽證已到，其間對方多次要求過路費，贖身後才能離開，因而向台灣家人求助。

李女阿公表示，錢都是跟親友鄰居一點一點借的，好不容易籌到6.8萬(新台幣，下同)，對方說不夠，只能再到處向人去借，好不容易籌了13.6萬，要連同學林女一起贖回，結果疑似又遭中間人黑吃黑吞掉，面對對方的需索無度，阿公痛心地說「真的已經沒有錢了，希望政府能幫幫忙，把2個孩子救回來。」

結果在地方人士的奔走下，今日終於傳出好消息，李姓女大生跟林姓女大生今日中午12點從金邊搭機直飛桃園機場，傍晚5點平安落地，立刻由刑事局國際刑警、台中市警局清水分局刑警在現場等候，把被害2名女大生保護好，再送送回台中的家。

李姓女大生向警方自述被騙去的過程，表示當天到達柬埔寨時，有白牌車來帶她們到分公司，抵達才知道被騙了，跟想像的不一樣，整棟大樓破破爛爛的，裡面大概上千人，主管說不好好配合，會修理她們，因此不得不配合了2個月，每天工時12小時到15小時，工作經常到凌晨3點。

親友轉述李姓女大生指出，最初是因為看到月收3萬徵才資訊，才想要出國嘗試看看，對方甚至給錢去辦護照幫助出國，但出國後才發現夢想破滅，每天感到很害怕，擔心自己回不來，甚至被被威脅，若想要離開，過路費兩個人就要3千美金。

台中18歲李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨，...
台中18歲李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨，如今已經平安返台。圖／家屬提供

桃園國際機場 簽證 護照

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