黃國昌怒批民進黨耍流氓 號召民眾反賴清德獨裁

民眾黨主席黃國昌(右二)主持南投縣黨部主委交接，南投縣長許淑華也到場表達支持。(記者江良誠／攝影)

台行政院大砍地方補助款，民眾黨 主席黃國昌 今天表示，民眾黨第一時間響應地方訴求，決議要求補足補助款，民進黨 立委竟霸占主席台癱瘓立院，阻擋推進，他痛批民進黨濫權，「立法院不是民進黨立委耍流氓的場所」。

黃國昌說，台灣民眾黨聽見地方政府的呼籲，要求行政院補足地方政府應得的補助款，「行政院苛扣補助款茲事體大，卓榮泰玩法濫權，莫此為甚」。然而，在財政委員會付委審查過程中，民進黨立委卻採取霸占主席台、阻擋主決議前進，造成立法院議事停擺。

黃國昌痛批，「立法院是人民的立法院，不是民進黨的立法院，更不是民進黨立委耍流氓的場所」。他強調，若因為民進黨立委耍流氓導致立院停擺，無法推動主決議，將辜負人民的託付。黃國昌說，這種政治操作令人遺憾，也凸顯執政黨面對地方政府合理訴求時，竟選擇阻撓立法院行使監督職能。

面對與藍營有默契合作，黃國昌稱「想太多了」，他所有發言皆為公開透明，拒絕過度解讀與穿鑿附會。黃國昌重申民眾黨反對賴清德企圖重回「一黨專政老路」的決心，強調不會在民進黨發動的「惡罷」第三階段缺席，將號召所有支持者對賴清德專制獨裁投下反對票。