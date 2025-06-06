台2女大學生被騙柬埔寨打工 祖父匯款十餘萬換不回自由

台中海線18歲大一李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨迄今未歸。圖／家屬提供

台中海線18歲大一李姓女大生，因家境不好，今年3月跟同學林生看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨迄今，簽證只到4月13日，如今已經逾期將近2個月，李女傳訊回台灣跟阿公求救，說對方要求1人6萬8千元台幣，阿公匯了兩次13萬6000元（新台幣，約合4539美元），但詐團卻說錢被「黑吃黑」，繼續要求匯款，家屬擔心女大生會被轉手賣掉，有生命危險因而報警協助。

清水分局表示，昨天傍晚5時，沙鹿區1名陳姓男子向警方報案稱，18歲的孫女李女與同行19歲友人林女透過網路社群求職，於今年3月份出國至香港 再轉往柬埔寨境內詐騙園區，李女於5月27日經詐團要求，聯繫報案人陳男匯款，始能讓李女回國；但經警方了解李女於今年3月分出境至香港，尚未入境，警方依規受理並通報外交部處置，並將持續釐清相關案情。

家屬昨天指出，李姓女大生媽媽有身心障礙，靠70多歲阿公扶養家中兩個小孫女，李姓女大生滿18歲後，考上大學夜間部，今年3月找到打工訊息，想要幫忙分擔家計，結果卻是落入詐團圈套，直接被帶出國，送進柬埔寨園區限制自由，李女也拍下護照，上頭確實有今年3月14日入境柬埔寨的資料，阿公拿著孫女照片不斷哭泣，女大生媽媽也不斷流淚，擔心女兒會有生命危險，希望能趕快把她救回來。

沙鹿區美仁里長陳建良上午說，據知女大生在園區內被控制，但是沒有限制自由，因此才能夠傳訊，強調當初詐團說要轉成虛擬貨幣 過去，結果中間被幣商把錢吃掉，但恐怕就只是一種話術；如今，70多歲阿公錢籌到又再度被騙光，也贖不回孫女自由身，也沒有辦法再籌措另一筆資金，只能盼望政府跟警方能出手幫忙，救回年紀輕輕的2名小女生。

清水警方指出，李女與同學林女同行，5月底打電話跟阿公求救，家人才得知此事，昨日家屬完成報案、製作筆錄，警方已經依規定受理，並且通報外交部協助，並呼籲近年來國人遭詐騙集團 以「高薪工作」為餌，誘騙至柬埔寨的事件時有所聞，，求職時務必多方查證，避免因不明高薪工作內容而誤入圈套。