藍罷免綠委增4案不送件 累計6案未送、9件未截止

全國掀起罷免潮，有民眾6日上午攜帶旗幟在中選會大門外喊口號表達立場，警方在旁戒備維持秩序。中央社

罷免 立委二階連署持續進行，有罷團今天宣布，民進黨 立委蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘罷免案不送件。目前綠委共6件罷免案不送件、9件尚未截止；藍委共4件不成立、31件已送件；另有1位民進黨議員罷免案定7月13日投票 。

根據中選會統計，全國共有50位立委、遭停職的新竹市長高虹安與8位縣市議員罷免案進入二階連署。以立委罷免案的連署截止期限來看，泛藍立委集中5月，最早截止是黃建賓5月2日，最晚為國民黨立委林沛祥5月23日；民進黨立委多在6月截止，最早截止是民進黨立委陳瑩、伍麗華為5月31日，最晚為陳俊宇6月24日。

觀察二階連署送件狀況，民進黨立委方面，蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘的罷團今天宣布不送件；陳瑩、伍麗華罷免案在截止日前也未送件。另外，吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、林俊憲、黃捷、許智傑、李坤城、陳俊宇罷免案連署尚未截止。

泛藍立委部分，共4件不成立，包括國民黨立委徐欣瑩罷免案送件後未達門檻；國民黨立委陳超明、邱鎮軍、謝衣鳯罷免案因未達標而沒有送件。另有31件藍委罷免案都已送件，南投縣立委馬文君、游顥罷免案經查對後連署人數不足，也已補件完畢。

高虹安罷免案已在5月4日，遞交第二階段連署書。

泛綠議員方面，南投縣議員陳玉鈴罷免案已成案，將在7月13日投票；南投縣議員蔡銘軒、苗栗縣議員曾玟學、陳春暖、徐筱菁，基隆市議員鄭文婷、張之豪罷免案都不成立；新北市議員陳乃瑜罷免案雖至6月21日截止，但罷團已宣布停止罷免。

中選會日前指出，依公職人員選舉罷免法規定，徵求連署期間的計算方式，是自領取連署人名冊格式的次日起計算，立法委員、直轄市議員、縣市長的罷免徵求連署期間為60天；縣市議員罷免徵求連署期間為40天。

中選會指出，經查對後符合規定者，中選會將宣告罷免案成立，投票應在罷免案宣告成立後20日起至60日內進行，若這段期間內有其他各類選舉，應同時舉行投票。