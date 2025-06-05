沈伯洋父親企業遭中國懲戒 梁文傑稱與「大罷免」有關

對於中國懲戒立委沈伯洋父親的兆億有限公司，陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表示，這個懲戒不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免」，「所以對方也忍不住了」。記者陳政錄／攝影

中國國台辦今天宣布，將對「台獨頑固分子」沈伯洋關聯企業予以懲戒，即沈父親的兆億有限公司。陸委會副主委梁文傑今天直言，這個懲戒不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免 」，「所以對方也忍不住了」。

繼港媒《大公報》3日多篇報導指民進黨 立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣中國商品賺差價」後，中國國台辦5日上午表示，沈土城的兆億有限公司與中國某些企業存在貿易合作，稱對該公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易合作。

梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會，他對此表示，這個懲戒我想不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免」，「所以對方也忍不住了」。

梁文傑說，根據大公報的報導，沈伯洋父親的公司其實是一個貿易公司，向中國廠商採購，賣到厄瓜多，所以實際上是讓中國廠商賺錢，若不讓沈父親的貿易公司跟中國廠商買貨，那就是不讓中國廠商賺錢而已。

因此，就中方此次懲戒，以及台方是否也會有所回應，梁文傑說，「所以這個處分我覺得，並沒有什麼道理」，最後受傷的是中國的廠商，「那我們不會做這樣的事」。