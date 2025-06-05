我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老年人對未來發展感到擔心 首次申領社安金人數增加

前白宮發言人尚皮耶退出民主黨 爆料書十月出版

沈伯洋父親企業遭中國懲戒 梁文傑稱與「大罷免」有關

記者陳政錄／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對於中國懲戒立委沈伯洋父親的兆億有限公司，陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表示，這個懲戒不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免」，「所以對方也忍不住了」。記者陳政錄／攝影
對於中國懲戒立委沈伯洋父親的兆億有限公司，陸委會副主委兼發言人梁文傑5日表示，這個懲戒不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免」，「所以對方也忍不住了」。記者陳政錄／攝影

中國國台辦今天宣布，將對「台獨頑固分子」沈伯洋關聯企業予以懲戒，即沈父親的兆億有限公司。陸委會副主委梁文傑今天直言，這個懲戒不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免」，「所以對方也忍不住了」。

繼港媒《大公報》3日多篇報導指民進黨立委沈伯洋的父親沈土城「倒賣中國商品賺差價」後，中國國台辦5日上午表示，沈土城的兆億有限公司與中國某些企業存在貿易合作，稱對該公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易合作。

梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會，他對此表示，這個懲戒我想不是針對企業，就是針對沈伯洋，可能是因為現在台灣正在進行「大罷免」，「所以對方也忍不住了」。

梁文傑說，根據大公報的報導，沈伯洋父親的公司其實是一個貿易公司，向中國廠商採購，賣到厄瓜多，所以實際上是讓中國廠商賺錢，若不讓沈父親的貿易公司跟中國廠商買貨，那就是不讓中國廠商賺錢而已。

因此，就中方此次懲戒，以及台方是否也會有所回應，梁文傑說，「所以這個處分我覺得，並沒有什麼道理」，最後受傷的是中國的廠商，「那我們不會做這樣的事」。

罷免 民進黨

上一則

台灣最新50大富豪出爐 這位重返榜首 林百里退居第2

延伸閱讀

陸媒爆父賺紅錢養小三 沈伯洋批造謠 國台辦：將懲戒沈父

陸媒爆父賺紅錢養小三 沈伯洋批造謠 國台辦：將懲戒沈父
被爆「父賺紅錢養小三」沈伯洋喊告 國台辦：將懲戒台獨企業

被爆「父賺紅錢養小三」沈伯洋喊告 國台辦：將懲戒台獨企業
小紅書曝光花蓮基地細節？ 顧立雄：影片是3D合成

小紅書曝光花蓮基地細節？ 顧立雄：影片是3D合成
教長才表態禁兩岸學校交流 陸委會：兩邊互惠就沒問題

教長才表態禁兩岸學校交流 陸委會：兩邊互惠就沒問題

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09

超人氣

更多 >
眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式

眼鏡髒掉用布擦 恐「刮傷鏡片」業者教正確清潔方式
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌