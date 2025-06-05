台灣最新50大富豪出爐 這位重返榜首 林百里退居第2

知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首。路透

知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首，廣達董事長林百里從去年首富退居第2。本次前段排名出現洗牌，有36位上榜者身家增加。

這50位富豪總財富從2024年1740億美元增至1970億美元，成長13%，這要歸功於強勁的晶片需求與新台幣升值。

報導指出，儘管美國總統川普的關稅 威脅衝擊市場，使台灣加權指數與去年相比僅小幅上漲，但新台幣升值仍使50大富豪總財富年增13%。

本年度榜單前段排名洗牌。財富增加最多的是蔡明忠與蔡明興，財富增加32億美元，達139億美元，重返榜首。富邦金控股價較去年上漲16%，部分原因來自銀行業務的擴張。去年榜首、今年第2的林百里，個人的總財富成長8%，至126億美元。

國泰金控的蔡宏圖與蔡政達兄弟躍升兩名至第3，財富為109億美元。鴻海 集團創辦人郭台銘 排名第4，身價小幅上升至105億美元，去年為104億美元；排名第5的是頂新集團四兄弟，財富從76億美元增至90億美元。

在財富增長幅度方面，第13名的中信金控辜仲諒及第20名中華開發金控辜仲瑩表現最為亮眼，分別達47億與33億美元，成長超過1倍。

本次跌幅最大的是3年前名列首富的製鞋大亨、宏福集團的張聰淵，今年為第6名，財富減少18億美元、縮水至83億美元。宏福旗下、位於廣東的華利實業受美國關稅的威脅，股價下跌超過20%，故資產縮水。

今年有4位富豪跌出榜單，最受矚目的是台塑集團的王文淵與王文潮兄弟，因化學產業受到全球逆風影響。

本次有3位新進榜者，有兩組來自AI伺服器產業：川湖集團董事長林聰吉以29億美元財富名列第24名；建策精密工業趙宗信與趙永昌兄弟，以21億美元名列第32名。還有一位是台灣精銳科技創辦人兼董事長張重興，以15.1億美元排名第47名。

富比士2025年台灣50大富豪前10：

富邦集團蔡明忠與蔡明興：139億美元

廣達集團董事長林百里：126億美元

國泰金控蔡宏圖與蔡政達：109億美元

鴻海創辦人郭台銘：105億美元

頂新集團魏應州、魏應交、魏應充與魏應行：90億美元

宏福實業創辦人張聰淵：83億美元

日月光集團張虔生與張洪本：79億美元

旺中集團創辦人蔡衍明：69億美元

國巨集團董事長陳泰銘：61億美元