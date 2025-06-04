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台灣「六四」36周年晚會 逾3000人參與點燈悼念

中央社台北4日電
圖為民眾在台北中正紀念堂廣場展示的「國殤之柱」照相。歐新社
圖為民眾在台北中正紀念堂廣場展示的「國殤之柱」照相。歐新社

六四」天安門事件36周年，多個公民團體今晚在中正紀念堂舉行紀念晚會。雖然天空飄雨，主辦單位表示仍湧入逾3000人參與，現場也藉由點燈排出「8964」字樣，悼念當年發生在天安門廣場的一切。

今天晚上7時，華人民主書院協會與多個公民團體在中正紀念堂民主大道，以「抵抗跨境鎮壓，反對極權擴張」為主題，舉辦六四36周年晚會，除了六四目擊者陳述自身經歷外也有公民團體代表接力短講，此外現場也有公民團體設攤，向參與民眾介紹各自關注的議題。

此外，現場也展出丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）作品「國殤之柱」複製品。

據主辦單位表示，截至晚間8時20分左右，現場人數超過了3000人。現場也以蠟燭造型的小燈排出「8964」字樣。

華人民主書院協會理事長賴榮偉在短講時表示，此時此刻在台灣的土地上、在這個廣場上，所有被中共欺壓的人民都在這裡。這種情形證明了中共獨裁本質沒變，對於不喜歡的事情，就以武力威脅；這也證明了另一件事，台灣絕對不是中國的一部分，「如果台灣是中國的一部分，今天如何聚集眾人，在這裡關心六四這個議題？」。

賴榮偉說，台灣是人權燈塔，守護民主就是展現最好的防衛韌性。

陸委會副主委沈有忠到場哀悼並發表短講，指1989年6月4日，中國發生了一件用國家暴力迫害人權與人民的慘烈事件。這件事情發生至今已經36年，全球沒有人忘記，只有一個國家不讓他的人民想起與討論這件事情，也不讓人民可以和平集會、公共討論，這個國家就是中華人民共和國。

沈有忠說，現在悼念六四時認清中共的本質，這個政權只在乎兩件事「權力」與「穩定」。為了權力，可以用坦克輾壓和平集會的學生，為了穩定，可以用機槍掃射討論公共事務的學生。

他強調，對於這樣的政權，不應該有任何幻想，也不該一廂情願地認為「可以藉由妥協換來和平」。

雖然晚會進行到一半，現場開始下起雨，但並未影響上千名到場聲援民眾，紛紛撐起傘、穿起雨衣，在雨中聆聽台上短講。

六四天安門事件36周年，華人民主書院與多個民間團體4日晚晚間在台北中正紀念堂舉辦...
六四天安門事件36周年，華人民主書院與多個民間團體4日晚晚間在台北中正紀念堂舉辦哀悼晚會，現場特別準備巨型8964字樣海報，邀請民眾點燈哀悼。中央社

六四 華人 中共

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