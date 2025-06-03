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陸委會：持大陸居住證、銀行卡不影響台灣身分

記者陳政錄／即時報導
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持大陸發予的台胞居住證填寫申請醫療保險。（圖／讀者提供）
圖為在大陸的台商於所在社區事務受理中心，持大陸發予的台胞居住證填寫申請醫療保險。（圖／讀者提供）

行政院日前發函各部會及地方政府，禁止現職軍公教人員申領持有大陸居住證，不過，有媒體報導進一步稱，若軍公教持「中國5卡」恐遭註銷台灣身分。對此，陸委會晚間表示， 一般民眾申領持用居住證、同城通、銀行卡或交通卡，不會影響台灣人民身分，但政府必須提醒國人留意個人資料被濫用的風險。

所謂「中國5卡」，是指大陸身分證、居住證、同城通、台胞證（台灣居民來往大陸通行證）、銀行卡或交通卡。今日晚間，陸委會對於外界關注，有報導稱，「政院通令各機關 軍公教持『中國5卡』恐遭註銷台灣身分」做出回應。

陸委會首先表示， 台灣人民持有中國大陸身分證、定居證及護照，會喪失台灣人民身分。

陸委會解釋，按兩岸條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用其護照，違反者將喪失台灣人民身分，並由主管機關註銷其在台戶籍。國人持有中國大陸身分證、定居證及護照，均違反前揭條文，會喪失台灣人民身分。

至於其他證件，陸委會稱，一般民眾申領持用居住證、同城通、銀行卡或交通卡，不會影響台灣人民身分，但政府必須提醒國人留意個人資料被濫用的風險。

陸委會表示，一般民眾申領持用居住證、同城通、銀行卡或交通卡等，因非屬在中國大陸設有戶籍，並不會影響台灣人民身分，但是政府也必須提醒國人，申請陸方證件所提交資料，可能造成隱私外洩，可能造成權益受到不可預測的侵害。

但對於現職軍公教，陸委會說，近期行政院已表示，禁止現職軍公教人員陸方居住證。陸委會說明，如果是現職軍公教人員，依照行政院近期函文見解，因是類人員依法負有效忠國家之義務，且政府不允許其配合中共對台統戰作為，因此禁止申請持用陸方居住證。

值得注意的是，陸委會晚間的回應中，並未對持有台胞證（台灣居民來往大陸通行證）的情況進行說明。不過按照相關規定，台胞證同樣非屬在中國大陸設有戶籍，而是陸方對台灣居民來往大陸的通行證件。

護照 中共

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