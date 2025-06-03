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「免費遊泰」被騙去緬甸拘禁勒贖 台婦：一天只吃一餐

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市沈姓婦人去年底被歹徒以免費旅遊、開戶領酬金，騙往緬甸行騙，向家人勒贖現金，今受訪描述當時經歷。圖／讀者提供
台中市沈姓婦人去年底被歹徒以免費旅遊、開戶領酬金，騙往緬甸行騙，向家人勒贖現金，今受訪描述當時經歷。圖／讀者提供

台中市陳姓婦人等3人去年間被歹徒以招待前往泰國旅遊、擔任賭場高薪開分員為由，騙往泰國後，即被押往緬甸地區，今年3月間才陸續因親人繳贖金獲釋，其中獲救的沈姓婦人今受訪，描述當時是被騙到泰國開戶可領5萬元酬金，被限制自由時，「很無助，感覺沒人要救我」。

沈姓婦人表示，當初是朋友介紹，得知到泰國旅遊開銀行戶，即可以領5萬元（新台幣，約合1666美元）酬金，且旅遊免費，未料去年底抵達泰國後，即被對方用兩輛俗稱「阿法」的七人座押往緬甸，同車還有胡姓、陳姓婦人，因三人無法詐騙，歹徒就利用她們向台灣親人勒贖金錢，要求支付贖金60萬元（約合2萬美元）。

沈婦回憶，當時被歹徒限制自由約3個多月時間，期間沒收手機、護照、鑰匙，除非打電話湊贖金，否則無法對外聯繫，一天只吃一餐，「只有白飯菜葉」，當時感覺「很無助，沒有人要救我」，同期2名婦人都因家屬有付贖金，去年底即已獲釋，她是最後到今年3月，才在相關單位協助下獲釋。

台中市陳姓婦人等3人被詐騙集團佯以到泰國擔任賭場開分員，可領高薪為由，騙到泰國後，由持槍武裝分子囚禁在緬甸，詐團原欲3人從事詐騙工作，但成效不佳，歹徒再向台灣家屬勒贖45萬元（約合1.5萬美元）至60萬元，刑事局中打今年間收網，帶回張男等涉案5人，依人口販運等罪送辦，檢方命張以5萬元交保。

泰國 緬甸 詐騙集團

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