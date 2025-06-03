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民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

記者蔡晉宇、中央社／台北即時報導
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「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱的林正杰在今天凌晨過世，享壽73歲。左翼聯盟秘書長黃德北在臉書表示，「敬悼街頭小霸王、民主鬥士林正杰」。

林正杰早期曾為中國國民黨籍，參與黨外運動，為民主進步黨創始黨員之一，有「街頭小霸王」之稱。後於1990年退出民主進步黨；2016年恢復國民黨籍，2019年無法接受國民黨總統初選結果因而退黨。

林正杰曾經擔任台北市議員，任內與陳水扁、謝長廷被稱為「黨外三劍客」。後出任新竹市副市長、立法委員、中華統一促進黨黨主席、百萬人民倒扁運動第一任理事長「紅衫軍自主公民協會第一任理事長」等。

民眾黨主席柯文哲近期陷入司法爭議，民眾黨今年1月集結支持者「釘孤枝」抗議綠色威權，當時也找來林正杰站台。林正杰當時致詞表示，他50年來追求民主政治，民進黨和南韓前總統尹錫悅差不多，甚至揚言到地檢署放一把火，不能讓民進黨欺負到這種地步，繼續下去台灣會倒。

林正杰的子女晚間透過林正杰臉書貼文表示，他們摯愛的父親已於3日凌晨2時22分，在家人陪伴下，於台東馬偕醫院安詳辭世，享壽73歲；林正杰8年前確診肺腺癌，這些年來以堅毅與幽默陪伴大家走過生命旅程的高低起伏，留下了無數溫暖而珍貴的時光。如今，已安然脫離病苦，前往一處光明、安寧與自在的所在。

林正杰子女說，目前正處理後續相關事宜，待一切安頓後，將再與親友們報告後續安排，願能將其父的風骨與真誠，轉化為前進的力量，在人世間，繼續堅持所信、守護所愛。

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