我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅大限倒數 川普：若不迅速行動 美國無生存機會

官方建議 美國人出國皆應接種麻疹疫苗

經國路也要改名 盧秀燕批幼稚：沒完沒了

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕批評，國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞 些有的、沒有的，沒完沒了。（記者陳秋雲／攝影）
內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕批評，國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞 些有的、沒有的，沒完沒了。（記者陳秋雲／攝影）

內政部推動中正路改名，引爆藍營縣市長反彈，怒轟勞民傷財。台中市長盧秀燕昨(2)批，國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞五四三（台語，指沒有意義的事），「有的、沒有的，沒完沒了」，「中正路換中山路，現在擴大到經國路」，「很像小朋友故意的，愈講愈故意」。

國民黨昨也舉行記者會，批評民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會。

台北市長蔣萬安昨赴市議會備詢被問及此事，呼籲中央「多做實事，多辦正事，少搞政治」，將錢用在民生議題。蔣還說，中央如果有錢協助地方改路名，為何不依法將一般性補助款核撥給地方，人民希望看到的是政府好好做實事，補助款給地方，才能照顧弱勢、老人及孩子應有權益。

新北市中正路有22條，市長侯友宜說，要改一條路名，牽動門牌、交通設施、戶籍謄本、工商登記，這不只是錢的問題，是工作做不完，現在迫在眉睫的，是中央刪除地方一般性補助款，錢要用在刀口上，趕快把救命的錢撥給新北，把錢花在有意義的事更要緊。

桃園市長張善政說得更直白：「我只有一句話，這是世上最無聊的事情。」

前立委郭正亮在政論節目說，請台南、高雄市先改名中正路，「看你（們）明年還能不能選上。」台南市長黃偉哲昨在議會回應，循序漸進逐步達成轉型正義目標，這與選舉無關。

內政部長劉世芳昨指出，外界誤認推動道路更名與預算有關，但有些預算議題是「被偽裝」的；內政部這兩、三年以來，包含移除蔣中正銅像、改名等問題，預算補助上限皆為10萬元台幣（約3300美元），目前補助上百件以上。

劉世芳說，轉型正義是人權議題，中央或地方都不要偽裝成有錢才推動，沒錢就不推動，這不是對台灣民主法治推動轉型正義該有的態度。她重申，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵，都須顧及程序正義，若推動上有困擾，按照台灣的自由民主法治精神，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。至於介壽路是否也要改，她僅回「請看條例」四字，即快步離去。

內政部 國民黨 盧秀燕

上一則

冷眼集／敗壞官箴又護短 台監察院還需存在？

延伸閱讀

黑白集／盧秀燕孵「超巨蛋」 牽動2028大選

黑白集／盧秀燕孵「超巨蛋」 牽動2028大選
中火半數機組沒許可證 盧秀燕：政府挑戰自己的公權力

中火半數機組沒許可證 盧秀燕：政府挑戰自己的公權力
趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣

趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣
新聞眼／朱立倫以退為進？ 盧秀燕低調…全黨等一人

新聞眼／朱立倫以退為進？ 盧秀燕低調…全黨等一人

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10
國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請資深媒體人董智森，討論近期台美時事議題。董智森說，黃仁勳做了三大錯誤事情惹怒民進黨，分別是「當世壯運聖火代表」、「把海外總部放在北市科」、「支持核電」。圖／「志聖鮮思」提供

做錯3件事惹怒民進黨？青鳥出征黃仁勳 批中共同路人

2025-05-27 11:53

超人氣

更多 >
端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題