經國路也要改名 盧秀燕批幼稚：沒完沒了

內政部推動中正路改名，台中市長盧秀燕批評，國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞 些有的、沒有的，沒完沒了。（記者陳秋雲／攝影）

內政部 推動中正路改名，引爆藍營縣市長反彈，怒轟勞民傷財。台中市長盧秀燕 昨(2)批，國家沒把精力放在照顧人民生活，每天只會搞五四三（台語，指沒有意義的事），「有的、沒有的，沒完沒了」，「中正路換中山路，現在擴大到經國路」，「很像小朋友故意的，愈講愈故意」。

國民黨 昨也舉行記者會，批評民進黨打著轉型正義、打著人權的名號，濫花人民的經費與公帑，花錢又分化社會。

台北市長蔣萬安昨赴市議會備詢被問及此事，呼籲中央「多做實事，多辦正事，少搞政治」，將錢用在民生議題。蔣還說，中央如果有錢協助地方改路名，為何不依法將一般性補助款核撥給地方，人民希望看到的是政府好好做實事，補助款給地方，才能照顧弱勢、老人及孩子應有權益。

新北市中正路有22條，市長侯友宜說，要改一條路名，牽動門牌、交通設施、戶籍謄本、工商登記，這不只是錢的問題，是工作做不完，現在迫在眉睫的，是中央刪除地方一般性補助款，錢要用在刀口上，趕快把救命的錢撥給新北，把錢花在有意義的事更要緊。

桃園市長張善政說得更直白：「我只有一句話，這是世上最無聊的事情。」

前立委郭正亮在政論節目說，請台南、高雄市先改名中正路，「看你（們）明年還能不能選上。」台南市長黃偉哲昨在議會回應，循序漸進逐步達成轉型正義目標，這與選舉無關。

內政部長劉世芳昨指出，外界誤認推動道路更名與預算有關，但有些預算議題是「被偽裝」的；內政部這兩、三年以來，包含移除蔣中正銅像、改名等問題，預算補助上限皆為10萬元台幣（約3300美元），目前補助上百件以上。

劉世芳說，轉型正義是人權議題，中央或地方都不要偽裝成有錢才推動，沒錢就不推動，這不是對台灣民主法治推動轉型正義該有的態度。她重申，改路名、移除銅像及移除威權主義象徵，都須顧及程序正義，若推動上有困擾，按照台灣的自由民主法治精神，中央、地方政府及在地居民須取得共識後才會推動。至於介壽路是否也要改，她僅回「請看條例」四字，即快步離去。