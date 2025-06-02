冷眼集／敗壞官箴又護短 台監察院還需存在？

監察院公務車之亂，不僅是道德瑕疵問題，還有貪瀆爭議。(記者許正宏／攝影)

台灣監察院爆出秘書長李俊俋及3位監委林郁容、蘇麗瓊、王榮璋公器私用，濫用公務車辦私事的重大爭議。雖然李俊俋已請辭獲准，但此案還牽涉司法、貪瀆問題，不是李俊俋請辭就能了事，且從現行規定來看，監委濫用公務車，其爭議比李俊俋還大，李俊俋都請辭了，監委將如何自處？

監察院副院長李鴻鈞說，監委使用首長座車是從1990年代就開始的規定，其來有自，所以他認為要先把「整個制度調整好再說」。但事實並非如此。1993年監院制定「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，將公務車分成首長專用車、委員專用車、一般公務車和交通車4類，除了院長、副院長、秘書長、副秘書長外，監委也有座車。

但近年立法院多次在總預算附帶決議要求監察院改善，監院拖到2023年底修改規定，將公務車改成首長、副首長專用車和其他公務車兩類，監委座車制理應走入歷史，但很顯然，3位監委用公務車辦私事，凸顯監委把公務車當座車的情況普遍，還是因襲舊制。

監察院公務車之亂，不僅是道德瑕疵問題，還有貪瀆爭議。過去幾年濫用公務車遭起訴、判刑甚至被監委彈劾 的案例不少，甚至最近檢調大動作查處花蓮縣文化局長吳勁毅的案子，也包括涉嫌私用公務車。公務出車要填派車單、行車紀錄，司機不太可能在上面填寫接送狗、剪頭髮、看牙醫，監委和李俊俋都可能觸犯刑法偽造文書的「使公務員登載不實」罪。此案已由藍委向北檢告發，如今竟反倒成了李鴻鈞幫監委和李俊俋「免除內部調查」的藉口，成另類保護傘。

監察院職司監督各級政府及公務員，理應作公務員表率，以最高標準自我要求，但監院如今卻對自己人徇私包庇，還有監委說這是「涉己事務怎麼查？」顯示監院公私界限模糊，忘了正官箴的使命責任，身為御史大夫的監委都如此，難怪監院被質疑只打蒼蠅、不打老虎，己身不正，焉能正人，如此監院還有什麼存在必要？